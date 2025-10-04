Укр
Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России

Мария Николишин
4 октября 2025, 11:43
252
ВСУ продолжают кампанию по уничтожению военных объектов России.
Поражен ряд важных объектов: в Генштабе раскрыли детали ударов по России
Удары ВСУ по России / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот

Ключевые тезисы:

  • ВСУ поразили ряд важных объектов РФ
  • Известно об ударе по НПЗ и ракетному кораблю "Буян-М"
  • Результаты операций уточняются

В ночь на 4 октября ВСУ поразили ряд важных объектов и целей на территории страны-агрессора России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.

видео дня

"На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются. Киришский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность - 18,4 млн тонн переработки нефти в год", - говорится в сообщении.

В то же время, в районе Онежского озера (Республика Карелия) был поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". В Генштабе отметили, что степень ущерба выясняется.

Кроме того, Силы обороны поразили в Курской области радиолокационный комплекс "Гармонь" и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК "Искандер".

"Вместе с тем, нанесен удар по командному пункту 8 армии ВС противника, который дислоцируется на временно оккупированной территории Донецкой области. Цель поражена. Результаты уточняются", - подчеркнули в ведомстве.

В Генштабе добавляют, что Силы обороны Украины продолжают системную кампанию по уничтожению военных объектов РФ и ослабление ее военно-экономического потенциала.

Удары по российской энергетике

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил полным блекаутом России, если страна-агрессор будет пытаться оставить без света Киев.

Он подчеркнул, что Украина будет отвечать на вражеские удары и не планирует проявлять слабость.

Удары по России - что известно

Как сообщал Главред, 3 октября ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", который расположен в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России.

Издание The Sun отмечало, что Украина наносит серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сказал, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но в РФ пытаются скрыть детали этих атак.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

