РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

Удары по российским НПЗ могут оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины.

Украина нанесла россии ущерб на $100 млрд, атакуя ее НПЗ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Кратко:

Украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива

Даже одна атака на НПЗ может нанести РФ ущерб на миллиарды долларов

Украина наносит серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов. Об этом пишет The Sun.

Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм заявил в разговоре с журналистами, что украинская изобретательность наносит удар по "сердцу" экономики РФ. По его словам, точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина.

"Дроны дальнего радиуса действия, пролетающие 1000 км и более, превращают обширную нефтегазовую империю России в цепь адских пламен", - сказал эксперт.

Ингрэм признал, что хотя этот план является смелой авантюрой, это гениальный ход, направленный на то, чтобы "донести реальность войны до россиян". Тем не менее последствия для РФ не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан.

Эксперт поделился, что украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Он уверен, что это может оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины.

В издании отметили, что российский экспорт энергоресурсов составлял 40% от бюджета до полномасштабного вторжения в Украину. Тем не менее даже с учетом западных санкций экспорт нефти и газа по-прежнему составляют 30% доходов России.

"Украина, взяв на прицел российскую нефть, осуществляет прямой удар по логистической артерии вторжения. Цель состоит в том, чтобы сократить финансирование войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам являются прямым ударом по доходам Кремля", - объяснил Ингрэм.

Эксперт считает, что подобные операции были проведены не без помощи от союзников Украины.

"Украинская разведка, вероятно, при содействии западных партнеров и инсайдеров на месте, определила наиболее важные и уязвимые части каждого объекта", - сказал Ингрэм.

По словам эксперта, главной целью украинских операций заключается поражение сложных, дорогих и практически незаменимых нефтеперерабатывающих установок. Он подчеркнул, что такие установки чаще всего требуют специальных западных технологий, которые России не так и легко получить из-за санкций.

"Ремонт одной из этих установок - дело не нескольких недель. Это дело месяцев, если не лет", - рассказал эксперт.

Ингрэм заявил, что даже одна атака с помощью дешевого дрона может нанести России ущерб на миллиарды долларов и парализовать объект, который вносит огромный вклад в военные усилия Москвы. По его словам, это точное определение асимметричной войны.

Эксперт не исключает, что серьезные экономические проблемы могут привести к дестабилизации в российском обществе. Он заявил, что самый большой страх Путина - это восстание российского народа.

"Послание Украины ясно и слышно в Москве: "Мы можем вас задеть, эта война будет стоить дорого вашей экономике и вашему народу", - подчеркнул Ингрэм.

Удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что украинские военные продолжают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, и российские власти пытаются скрыть реальные последствия этих ударов.

Из-за этих атак в России растет дефицит бензина, особенно ощутимый на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области. В то же время Москва и Санкт-Петербург защищены от этих проблем.

По его словам, вместо того, чтобы объяснить ситуацию, российские власти используют пропаганду. Она убеждает людей, что все эти трудности являются оправданием для продолжения войны против Украины. Таким образом они пытаются разжечь еще большую агрессию в отношении украинцев.

"Так они увеличивают градус агрессии в отношении Украины. Также там рассказывают, что удары по украинской энергетике - это ответ за НПЗ. Понятно, что это ложь. Они бьют по украинской энергетике еще с 2022 года", - сказал Коваленко.

Удары по российским целям - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону, при этом дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Российские власти сообщили об атаке беспилотников на территории Чувашии утром 27 сентября. По их словам, удар якобы пришелся по нефтеперекачивающей станции.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

