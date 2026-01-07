Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

https://glavred.info/energy/dlitelnye-otklyucheniya-elektroenergii-v-dnepre-i-oblasti-grafiki-na-8-yanvarya-10730372.html Ссылка скопирована

Во вторник, 8 января, большинство регионов Украины столкнутся с ограничением потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до четырех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.

Графики отключений для каждой очереди

Очередь 1.1:

09:00 – 13:30

19:30 – 23:00

Очередь 1.2:

00:00

09:00

19:30

Очередь 2.1:

00:00 – 02:00

09:00

19:30

Очередь 2.2:

00:00

09:00

19:30

Дежурство 3.1:

08:00

13:30

23:00

Очередь 3.2:

02:00

08:00

13:30

23:00 – 24:00

Дежурство 4.1:

02:00

12:30

23:00

Дежурство 4.2:

02:00 – 05:30

12:30

23:00

Дежурство 5.1:

06:00 – 09:00

16:00

Очередь 5.2:

05:30

16:00 – 23:00

Очередь 6.1:

05:30

16:00 – 19:30

Очередь 6.2:

05:30 – 12:30

16:00

Узнать точное время отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК – для этого достаточно указать адрес в соответствующем окошке.

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

1.1 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 12:30 до 16:00;

с 19:30 до 23:00.

1.2 очередь:

с 00:00 до 02:00;

с 12:30 до 16:00;

с 19:30 до 23:00.

2.1 очередь:

с 02:00 до 05:30;

с 09:00 до 16:00;

с 23:00 до 24:00.

2.2 смена:

с 00:00 до 02:00;

с 09:00 до 16:00;

с 23:00 до 24:00.

3.1 очередь:

с 05:30 до 09:00;

с 12:30 до 19:30.

3.2 очередь:

с 05:30 до 09:00;

с 12:30 до 19:30.

4.1 очередь:

с 02:00 до 05:30;

с 06:00 до 08:00;

с 16:00 до 19:30;

с 23:00 до 24:00.

4.2 очередь:

с 02:00 до 08:00;

с 16:00 до 19:30;

с 23:00 до 24:00.

5.1 очередь:

с 08:00 до 12:30;

с 19:30 до 23:00.

5.2 очередь:

с 08:00 до 12:30;

с 19:30 до 23:00.

6.1 очередь:

с 08:00 до 12:30;

с 16:00 до 23:00.

6.2 очередь:

с 08:00 до 12:30;

с 16:00 до 23:00.

В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Их расположение и график работы можно узнать на сайте областной администрации. Пункты открыты в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы. В Никопольской общине пункт работает круглосуточно, другие – по необходимости. Посетителям обеспечивают свет, тепло, воду, а также возможность бесплатно выпить чая, подзарядить гаджеты и отдохнуть.

