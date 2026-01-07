Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 января

Во вторник, 8 января, большинство регионов Украины столкнутся с ограничением потребления электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до четырех раз в сутки, сообщает ДТЭК.
Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.
Графики отключений для каждой очереди
Очередь 1.1:
09:00 – 13:30
19:30 – 23:00
Очередь 1.2:
00:00
09:00
19:30
Очередь 2.1:
00:00 – 02:00
09:00
19:30
Очередь 2.2:
00:00
09:00
19:30
Дежурство 3.1:
08:00
13:30
23:00
Очередь 3.2:
02:00
08:00
13:30
23:00 – 24:00
Дежурство 4.1:
02:00
12:30
23:00
Дежурство 4.2:
02:00 – 05:30
12:30
23:00
Дежурство 5.1:
06:00 – 09:00
16:00
Очередь 5.2:
05:30
16:00 – 23:00
Очередь 6.1:
05:30
16:00 – 19:30
Очередь 6.2:
05:30 – 12:30
16:00
Узнать точное время отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК – для этого достаточно указать адрес в соответствующем окошке.
Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:
1.1 очередь:
с 00:00 до 02:00;
с 12:30 до 16:00;
с 19:30 до 23:00.
1.2 очередь:
с 00:00 до 02:00;
с 12:30 до 16:00;
с 19:30 до 23:00.
2.1 очередь:
с 02:00 до 05:30;
с 09:00 до 16:00;
с 23:00 до 24:00.
2.2 смена:
с 00:00 до 02:00;
с 09:00 до 16:00;
с 23:00 до 24:00.
3.1 очередь:
с 05:30 до 09:00;
с 12:30 до 19:30.
3.2 очередь:
с 05:30 до 09:00;
с 12:30 до 19:30.
4.1 очередь:
с 02:00 до 05:30;
с 06:00 до 08:00;
с 16:00 до 19:30;
с 23:00 до 24:00.
4.2 очередь:
с 02:00 до 08:00;
с 16:00 до 19:30;
с 23:00 до 24:00.
5.1 очередь:
с 08:00 до 12:30;
с 19:30 до 23:00.
5.2 очередь:
с 08:00 до 12:30;
с 19:30 до 23:00.
6.1 очередь:
с 08:00 до 12:30;
с 16:00 до 23:00.
6.2 очередь:
с 08:00 до 12:30;
с 16:00 до 23:00.
В Днепропетровской области продолжают работать "Пункты несокрушимости". Их расположение и график работы можно узнать на сайте областной администрации. Пункты открыты в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы. В Никопольской общине пункт работает круглосуточно, другие – по необходимости. Посетителям обеспечивают свет, тепло, воду, а также возможность бесплатно выпить чая, подзарядить гаджеты и отдохнуть.
