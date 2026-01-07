Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

Из-за последствий российских атак в Украине снова вводят ограничения в энергосистеме. В четверг, 8 января, во всех регионах страны будут применять графики почасовых отключений электроэнергии, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщил оператор системы передачи "Укрэнерго" в своем официальном Telegram-канале. Причиной таких мер стали последствия массированных ракетно-дроновых ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры, которые привели к серьезным повреждениям.
В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в течение дня. Потребителям советуют проверять актуальные графики отключений на официальных страницах облэнерго в своем регионе, чтобы знать точное время и продолжительность ограничений.
Также украинцев призывают рационально пользоваться электроэнергией в периоды ее подачи по графику, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть.
Обновленную информацию и графики отключений можно найти на сайте "Укрэнерго" и ресурсах региональных операторов систем распределения.
