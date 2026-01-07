Раздаются громкие взрывы, поднялся дым: враг массированно атакует Кривой Рог

https://glavred.info/war/razdayutsya-gromkie-vzryvy-podnyalsya-dym-vrag-massirovanno-atakuet-krivoy-rog-10730258.html Ссылка скопирована

Ближе к вечеру 7 января Кривой Рог оказался под массированной атакой российских войск. О приближении воздушных целей неоднократно предупреждали в Воздушных силах Украины.

Военные сообщали о движении ударных беспилотников в направлении города, а также предостерегали о возможном применении баллистического вооружения по южным регионам страны.

Информацию об атаке подтвердил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

видео дня

"Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем", - отметил он.

Жителей призвали соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенные сообщения. По официальным данным, в воздухе еще находились вражеские дроны-камикадзе типа Shahed, а также сохранялась угроза баллистических ударов со стороны временно оккупированного Крыма.

По состоянию на данный момент известно о трех раненых. Всех пострадавших доставили в больницу, их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщали о появлении не менее шести новых вражеских БПЛА в районе Запорожья, которые, вероятно, могли изменить курс в сторону Кривого Рога. Также поступала информация об использовании реактивных дронов.

Угрозу дальнейших атак и приближения вражеских беспилотников подтвердил и Александр Вилкул, призвав жителей беречь себя и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Информация о последствиях атаки уточняется. Городские власти и экстренные службы продолжают работу на местах.

Впоследствии аналитики сообщили о приближении к городу по меньшей мере десяти вражеских ударных дронов. По их словам, беспилотники движутся на крайне низкой высоте, также не исключается применение реактивных дронов.

По обновленной информации, в Кривом Роге в результате вражеской атаки возросло количество пострадавших. Известно о восьми раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии и находятся в операционной.

Новость дополняется. . . . . . .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред