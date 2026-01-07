После вражеской атаки в двух регионах Украины полный блэкаут — какова ситуация

https://glavred.info/war/posle-vrazheskoy-ataki-v-dvuh-regionah-ukrainy-polnyy-blekaut-chto-izvestno-10730381.html Ссылка скопирована

Вечером 7 января в Днепропетровской области прогремели взрывы — местные жители сообщали о вспышках в небе. После этого в области пропали связь и электроснабжение.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук обратился к жителям региона и отметил, что на данный момент прогнозов по восстановлению электроэнергии нет.

"Пока что по восстановлению энергоснабжения нет никаких прогнозов. У кого есть вода, призывают сделать ее запасы".

По его словам, наибольшие повреждения понесли Павлоградский и Синельниковский районы. Также остается обесточенным предприятие "ДЗД".

"Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено", — отметил глава ДОР.

Из-за полного отсутствия электроснабжения в Днепре временно остановили работу метрополитена. Работники выводят пассажиров из туннелей, ведь эскалаторы не работают. Об этом "Суспильному" сообщили местные жители.

Кроме того, отключение электроэнергии привело к незапланированным остановкам пригородных поездов, курсирующих по территории Днепропетровской области. В Укрзализныце сообщили о задержках движения по следующим направлениям:

Запорожье — Синельниково

Чаплино — Синельниково

Днепр — Чаплино

Пятихатки — Днепр

Движение поездов восстановят после стабилизации электроснабжения.

Также масштабные отключения электроэнергии зафиксированы в Запорожье и области. В части районов областного центра отсутствует водоснабжение. В регионе начали работу Пункты несокрушимости.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, из-за российских атак на область и другие регионы Украины введены ограничения электроснабжения. Водоснабжение и медицинские учреждения работают от генераторов.

Пункты несокрушимости открыты на территории области — там жители могут согреться, зарядить гаджеты, воспользоваться водой и получить необходимую информационную помощь.

В ДТЭК сообщили, что после завершения воздушной тревоги энергетики сразу начнут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

По данным Минэнерго, в результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Критическая инфраструктура функционирует от резервного питания. Осмотр повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

