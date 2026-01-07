Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

Алексей Тесля
7 января 2026, 20:35
314
Мирные переговоры достигли нового рубежа, подчеркнул президент.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский назвал вероятные сроки завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявлений Зеленского:

  • Война может завершиться во время председательства Кипра в ЕС
  • Мирные переговоры достигли нового рубежа

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

Такое заявление глава государства сделал во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.

видео дня

"Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", - отметил президент.

Он также уточнил, что мирные переговоры с европейскими партнерами, США и всеми участниками "коалиции желающих" достигли нового рубежа.

При этом глава государства указал на то, что Украина "много чего" ожидает от председательства Кипра. В частности, речь о прогрессе на пути Украины в ЕС.

"Да, есть страны небольшие по размеру, но получившие голос во многих европейских институциях мы видим в этом символизм Европы", - добавил Зеленский.

Сроки завершения войны: мнение эксперта

Экономист Виталий Шапран отметил, что при удачном для России стечении обстоятельств война способна затянуться на длительный срок. Он подчеркнул, что рыночная ситуация постоянно меняется, и при высоких ценах на золото, алмазы, нефть и сжиженный газ, а также в случае ослабления санкционного давления или нехватки у Украины дальнобойных средств поражения, Россия сможет и дальше наращивать налоговое давление на граждан и бизнес, направляя эти средства на поддержание военных расходов.

Переговоры о завершении войны: новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал сроки решающих переговоров о завершении войны. Важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, подчеркнул президент.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного планам из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

Читайте также:

О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский война России и Украины Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине возможны внеплановые перебои со светом – в правительстве сделали заявление

В Украине возможны внеплановые перебои со светом – в правительстве сделали заявление

21:49Энергетика
До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

21:21Энергетика
Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

20:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Последние новости

21:54

Сын Повалий появился в социальной сети и заговорил на украинском языке

21:52

Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем - причина

21:49

В Украине возможны внеплановые перебои со светом – в правительстве сделали заявление

21:35

Крах по сценарию 1991 года: эксперт назвал "стоп-фактор", который остановит РФ эксклюзив

21:32

Батареи больше не нужны: ТОП способов, как согреться зимой в доме без отопленияВидео

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться
21:28

Василий Вирастюк впервые показал своего пятого сына от молодой жены

21:21

До 12 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 8 января

21:16

Светится: 58-летняя Памела Андерсон без макияжа встретилась с подругами

20:40

Сверхсложная головоломка для гениев: найдите собаку среди медведей за 7 секунд

Реклама
20:35

Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

20:33

5 романтических дорам, которые настолько хороши, что возвращают веру в любовь

20:12

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 8 январяФото

20:09

Джунгли против цивилизации: почему между Северной и Южной Америкой нет дороги

19:55

"В боксе все возможно": директор Усика намекнул на место следующего боя

19:40

Будет бушевать мощный шторм: где будут метели, сильные снегопады и гололед

19:29

Неуклонно дорожает с 2024 года: цены на один продукт достигли максимума

19:28

РФ нанесла удары по портам на юге: есть жертвы, "прилеты" и попадания

18:49

Малиновый пиджак и кравчучка: символы украинских 90-х

18:48

В одной области объявили желтый уровень опасности: где ожидается непогода

18:31

Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

Реклама
18:28

Этот электрический кроссовер поразил экспертов: названа лучшая модель в 2026 году

18:24

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

18:23

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

18:18

Что это за вой на болотах? А это США захватили российские танкерымнение

18:00

Главная проверка перед покупкой: как быстро определить качественное мясоВидео

18:00

Сколько нас осталось: демографическая пропасть, которая решает будущее Украины

17:53

Нацотбор Евровидения 2026: анонсирован новый формат презентации песен

17:47

У Киева было второе, почти забытое название: историк рассказал о загадочном топониме

17:41

Снежная буря с морозами налетит на Львов: синоптики предупредили об опасности

17:29

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

17:20

"Это может продолжаться долго": тревожный прогноз о сроках окончания войны

17:16

Раздаются громкие взрывы, поднялся дым: враг массированно атакует Кривой Рог

17:14

Миф об "одном языке": почему украинский, польский и русский - это разные миры

17:12

Законопроект №14110-д создает условия для теневого рынка и коррупционной ренты - политолог

16:57

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:50

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:41

Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега

16:28

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:26

Прихватили пленных и ценную информацию: ГУР совершило дерзкий рейд в тыл РФВидео

15:58

Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

Реклама
15:44

Когда рождаются люди, которым суждено прийти к величию - четыре месяца

15:16

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:12

"Не так, как "надо": Мотря из "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце

15:12

Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

15:10

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:01

Роскошная Дженнифер Энистон показала свой пресс

14:51

Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы КарпатВидео

14:45

Морозы до -22°C, снег и метели: на Ровенщине прогнозируют опасную погоду

14:33

Носил имя Ленина 92 года - какой город почти столетие чествовал вождя СССРВидео

14:21

Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять