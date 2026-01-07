Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны и назвал вероятные сроки

Мирные переговоры достигли нового рубежа, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский назвал вероятные сроки завершения войны

Главное из заявлений Зеленского:

Война может завершиться во время председательства Кипра в ЕС

Мирные переговоры достигли нового рубежа

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

Такое заявление глава государства сделал во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.

"Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства", - отметил президент.

Он также уточнил, что мирные переговоры с европейскими партнерами, США и всеми участниками "коалиции желающих" достигли нового рубежа.

При этом глава государства указал на то, что Украина "много чего" ожидает от председательства Кипра. В частности, речь о прогрессе на пути Украины в ЕС.

"Да, есть страны небольшие по размеру, но получившие голос во многих европейских институциях мы видим в этом символизм Европы", - добавил Зеленский.

Сроки завершения войны: мнение эксперта

Экономист Виталий Шапран отметил, что при удачном для России стечении обстоятельств война способна затянуться на длительный срок. Он подчеркнул, что рыночная ситуация постоянно меняется, и при высоких ценах на золото, алмазы, нефть и сжиженный газ, а также в случае ослабления санкционного давления или нехватки у Украины дальнобойных средств поражения, Россия сможет и дальше наращивать налоговое давление на граждан и бизнес, направляя эти средства на поддержание военных расходов.

Переговоры о завершении войны: новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал сроки решающих переговоров о завершении войны. Важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, подчеркнул президент.

Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления по поводу мирного планам из 20 пунктов.

Как ранее писал Главред, прекращение огня в Украине в нынешних условиях будет представлять серьезную угрозу не только для Киева, но и для всей Европы. Об этом пишет The Independent.

О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран – экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года – член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

