Завершение войны в Украине: Зеленский назвал сроки решающих переговоров о мире

Главное:
- Многое может решиться до Нового года, заявил президент
- Важно, чтобы работали санкции против России
Наступают одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров", - написал он.
По его словам, это зависит от тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне ощущали последствия своей же агрессии.
"Только за эту неделю они выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов. Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры", - напомнил Зеленский.
По его словам, буквально 24/7 работают наши ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС Украины, чтобы защитить жизнь и восстановить энергоснабжение.
"Но так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украины и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами. Спасибо всем, кто помогает", - резюмирует глава государства.
Эксперт о плане Кремля: Трампу готовят ловушку
По мнению аналитика Владимира Горбача, цели Кремля выходят за рамки Украины и включают ослабление США. Он считает, что Москва может использовать переговоры и президентство Дональда Трампа как рычаг влияния, чтобы расширить свои позиции в Европе и за её пределами.
Переговоры о мире: новости по теме
Ранее Дональд Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским. Формат встречи во Флориде будет нетипичным для дипломатии и станет частью имиджевой стратегии Трампа.
Напомним, ранее Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде. Президент Украины прибудет в резиденцию Мар-а-Лаго с обновленным мирным планом из 20 пунктов.
Как ранее писал Главред, напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет. Украинский лидер настроен на серьезный разговор по сверхважным для Украины вопросам.
Читайте также:
- "Захват" Гуляйполя и Мирнограда: Генштаб высмеял хвастливые заявления Путина
- В небе красные вспышки, а тысячи россиян без света: дроны мощно атаковали РФ
- Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь
О персоне: Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред