Трамп с Зеленским сделали громкие заявления перед встречей во Флориде

Президент Украины прибудет в резиденцию Мар-а-Лаго с обновленным мирным планом из 20 пунктов.

Встреча Трампа с Зеленским

Главное:

Есть хороший шанс достичь мира во время визита Зеленского

Зеленский назвал сам факт встречи с Трампом признаком прогресса

Украина ожидает более глубокого понимания США относительно гарантий безопасности, ЗАЭС и территориальных вопросов

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного соглашения. Трамп видит реальную возможность достичь мира между Россией и Украиной. Об этом он сказал в комментарии New York Post.

По словам американского президента, война между Россией и Украиной является самой сложной из всех, над урегулированием которых ему приходилось работать. Однако Трамп верит, что ее можно завершить дипломатическим путем.

Как сообщается, президент Зеленский прибудет в Мар-а-Лаго с обновленной мирной инициативой из 20 пунктов - адаптированной версией плана, который ранее готовили представители команды Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В то же время в Кремле пока сдержанно реагируют на предложения Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил лишь о "продолжении диалога".

Трамп также ранее отметил, что пока не готов поддержать украинский план без детального анализа.

"У него ничего нет, пока я не одобрю. Поэтому посмотрим, что у него есть", - заявил Трамп.

Комментарий Зеленского

Как пишет РБК-Украина, президент Украины во время общения с журналистами заявил, что встреча с американским коллегой состоится в публичном формате и станет свидетельством прогресса в переговорах между Украиной и Соединенными Штатами.

"Факт того, что завтра будет встреча с Трампом, говорит о том, что прогресс есть", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, для Украины было важно, чтобы американская сторона глубже поняла украинскую позицию.

"Я думаю, что наши встречи помогли им в понимании многих деталей, и относительно гарантий безопасности безусловно. Юридической поддержки этих гарантий безопасности. Относительно рисков договоренностей с россиянами, потому что они сегодня могут уже не работать. Относительно деталей работы ЗАЭС и других территориальных сенсационных вопросов", - сказал Зеленский.

Американский план окончания войны

Справедлив ли мирный план - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду заявил, что двадцать пунктов мирного плана, обнародованного президентом Украины Владимиром Зеленским, не соответствуют понятию справедливого мира. Аналитик подчеркнул, что предложенные пункты противоречат принципу справедливого мира, который предусматривает наказание агрессора.

"Справедливый мир для Украины означал бы наказание агрессора. Но эти пункты являются вознаграждением агрессора, а не наказанием. Это - наказание жертвы агрессии и принуждение ее идти на уступки", - подчеркнул он.

Горбач также не исключил, что обсуждение этого плана может быть "дымовой завесой", которая скрывает уступки украинским интересам. В то же время Горбач предположил, что Зеленский мог рассчитывать на отказ России от этих пунктов, чтобы возложить ответственность за срыв переговоров на Москву.

Встреча Трампа с Зеленским - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время встретится с президентом США Дональдом Трампом. По данным Kyiv Post, визит украинского президента в США возможен 28 декабря, а встреча состоится в резиденции Трампа во Флориде.

Лидеры обсудят возможности мирного урегулирования войны и многосторонний план с участием Украины, США, Европы и России, пишет The Wall Street Journal. Ключевыми темами остаются гарантии безопасности, статус Запорожской АЭС и территориальные вопросы.

Как сообщал Главред, украинский лидер подчеркнул, что проведение выборов или референдума возможно лишь при условии полной безопасности. По его словам, идея выборов звучала со стороны США и России, однако без безопасного неба, гарантий на всей территории и присутствия наблюдателей говорить о легитимном голосовании невозможно.

