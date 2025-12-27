Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

Дарья Пшеничник
27 декабря 2025, 12:23
122
Встреча на уровне лидеров должна поставить точку в вопросах, которые невозможно решить на уровне советников.
Трамп и Зеленский
Встреча Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua

Главное из новости:

видео дня
  • Мирное соглашение почти готово, но окончательное решение зависит от встречи лидеров
  • ЗАЭС и Донетчина - именно эти вопросы остаются самыми сложными
  • Главное препятствие миру - это позиция Москвы

В воскресенье, 28 декабря, в Палм-Бич, штат Флорида, состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры планируют обсудить перспективы мирного урегулирования войны и согласовать позиции по многостороннему плану, который охватывает интересы Украины, США, Европы и России, пишет The Wall Street Journal.

Четырехсторонний план и его вызовы

Документ, состоящий из 20 пунктов, предусматривает гарантии безопасности для Украины, определение численности армии в мирное время, проведение президентских выборов, соглашения о ненападении и стратегию развития государства. Однако его подписание возможно только при условии консенсуса всех сторон.

Зеленский ранее отмечал, что два вопроса остаются наиболее противоречивыми:

  • статус Запорожской АЭС,
  • территориальный аспект, в частности возможность отвода украинских войск из части Донецкой области, которая не находится под российской оккупацией.

Позиция Киева и Вашингтона

По словам Зеленского, между Киевом и Вашингтоном уже наработано почти завершенное соглашение о гарантиях безопасности. Окончательное решение о его подписании будет зависеть от результатов переговоров с Трампом.

В то же время остается открытым вопрос, согласится ли Москва на предложенный формат договоренностей.

Геополитический контекст

Как отмечает WSJ, ключевой задачей для Украины и ее европейских партнеров является убедить Трампа, что главным препятствием для мира выступает не позиция Киева, а действия президента России Владимира Путина.

Кремль готовит ловушку Трампу: мнение эксперта

Страна-агрессор РФ хочет больше, чем просто капитуляции Украины. Кремль стремится ослабить Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа - нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам", - отметил Горбач.

По словам эксперта, когда США будут ослаблены вследствие ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов - не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира.

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. "Если все пойдет по плану", Зеленский может посетить резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря. По словам Зеленского, "многое может решиться до нового года".

Зеленский рассказал, что во Флориде обсудит с главой Белого дома гарантии безопасности. По его словам, мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.

В свою очередь, Трамп сказал в интервью Politico, что надеется на продуктивную встречу с Зеленским в эти выходные.

Впрочем, к мирному плану Зеленского Трамп, похоже, отнесся довольно прохладно и не спешил его одобрять.

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", - сказал глава Белого дома.

В издании The New York Times говорится, что Кремль вряд ли примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

Новости по теме:

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

12:23Политика
Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по Украине

10:56Украина
Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Что такое "празник" в украинском языке - неожиданный и малоизвестный ответ

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

Три знака зодиака вскоре радикально изменят жизнь: счастье не за горами

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

Будут ли украинцы со светом в новогоднюю ночь: в ВР озвучили неожиданный прогноз

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Кого ждут трансформации и судьбоносные перемены: гороскоп на 2026 год

Последние новости

12:43

Почему кофе горчит и как это исправить: главные ошибки при заваривании

12:42

Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

12:31

"Первая фотография": победительница "Холостяка" вышла на связь после финала

12:23

Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

11:50

Массированная атака РФ по Киеву: есть погибший, количество пострадавших резко возрослоФото

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокарыАвто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары
11:30

Крыла матом и разбила пол: жены Остапчука развязали новый конфликт

11:21

РФ ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области: поврежден элеватор

10:56

Почти 500 дронов и 40 ракет: Зеленский сделал заявление на фоне удара по УкраинеФото

10:46

Морозы до −30: какие растения в саду пострадают первыми и как их спасти

Реклама
10:25

Инна Белень обратилась к финалистке "Холостяка": "Личная жизнь налаживается"

10:23

Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

10:16

РФ массированно атаковала Киев и область, есть жертвы и раненые: все последствия

09:46

Удар РФ по Киевской области: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и домаФотоВидео

09:31

Войска РФ уступают: Путин открыто назвал преимущество Украины на фронте

09:14

Астрологи назвали пять самых харизматичных женщин по знаку зодиака

08:59

Трамп заявил о "хороших шансах" на мир перед встречей с Зеленским

08:52

В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления

08:38

Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

08:10

Как Медведев опозорился и раскрыл проблемы оккупантовмнение

07:30

РФ всю ночь и утро массированно атакует Киев и область: горят жилые дома, есть раненыеФотоВидео

Реклама
06:10

Борьба с символами путем сноса памятников бесполезнамнение

06:00

"Звонил много раз": Рыбчинский раскрыл позицию путиниста Малинина о войне

05:30

Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

05:02

Как закрыть уже открытую консервную банку за несколько секунд: крутой трюк

04:30

Вселенная их услышала: какие знаки зодиака станут на путь богатства до конца декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке велосипедиста за 19 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 28 декабря: Девам - перемены, Скорпионам - хорошие новости

03:05

Сколько варить куриное филе: раскрыт главный секрет приготовления мяса

01:45

Больше, чем людей: знаки зодиака, которые обожают животных

01:36

Украину атакуют Калибры, Кинжалы и баллистика: над Киевом гремят взрывы

01:12

"Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026

00:09

Авиация и Шахеды в воздухе: РФ готова к обстрелу Украины

26 декабря, пятница
23:16

Трамп про мирную сделку: у Зеленского ничего не будет, пока я это не одобрю

23:08

Кто стал победительницей "Холостяка" - Цымбалюк ошеломил своим выбором

22:59

Будет ли доллар по 50 гривен: появился неожиданный прогноз на 2026 год

22:53

"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

21:55

НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

21:40

Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

21:20

Пробы в фильм ужасов: жена Цекало напугала новой фотосессией

21:11

Шесть знаков китайского зодиака будут купаться в деньгах весь 2026 год - кто они

Реклама
21:10

Что нельзя сливать в раковину: эксперты назвали 5 вещей, которые вызывают зассор

21:01

"Последний рывок": в России сделали заявление об окончании войны с Украиной

20:39

Цены на незаменимый овощ перед Новым годом рванули вверх

20:24

Любимица поклонников "Холостяка": Цымбалюк неожиданно отправил участницу домой

20:04

Консорциум банков прокредитует ОПК на 21,5 млрд. гривен, - Глава НБУ Пышный

19:55

"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

19:36

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовьВидео

19:31

Сильные снегопады накроют Украину: в какие регионы "ворвется" непогода

19:29

Каким будет курс доллара после Нового года: эксперт удивил прогнозом

19:10

Почему выборы во время войны плохая идеямнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять