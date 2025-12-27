Зеленский едет к Трампу: в WSJ раскрыли ключевые вопросы встречи

Встреча на уровне лидеров должна поставить точку в вопросах, которые невозможно решить на уровне советников.

Мирное соглашение почти готово, но окончательное решение зависит от встречи лидеров

ЗАЭС и Донетчина - именно эти вопросы остаются самыми сложными

Главное препятствие миру - это позиция Москвы

В воскресенье, 28 декабря, в Палм-Бич, штат Флорида, состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры планируют обсудить перспективы мирного урегулирования войны и согласовать позиции по многостороннему плану, который охватывает интересы Украины, США, Европы и России, пишет The Wall Street Journal.

Четырехсторонний план и его вызовы

Документ, состоящий из 20 пунктов, предусматривает гарантии безопасности для Украины, определение численности армии в мирное время, проведение президентских выборов, соглашения о ненападении и стратегию развития государства. Однако его подписание возможно только при условии консенсуса всех сторон.

Зеленский ранее отмечал, что два вопроса остаются наиболее противоречивыми:

статус Запорожской АЭС,

территориальный аспект, в частности возможность отвода украинских войск из части Донецкой области, которая не находится под российской оккупацией.

Позиция Киева и Вашингтона

По словам Зеленского, между Киевом и Вашингтоном уже наработано почти завершенное соглашение о гарантиях безопасности. Окончательное решение о его подписании будет зависеть от результатов переговоров с Трампом.

В то же время остается открытым вопрос, согласится ли Москва на предложенный формат договоренностей.

Геополитический контекст

Как отмечает WSJ, ключевой задачей для Украины и ее европейских партнеров является убедить Трампа, что главным препятствием для мира выступает не позиция Киева, а действия президента России Владимира Путина.

Кремль готовит ловушку Трампу: мнение эксперта

Страна-агрессор РФ хочет больше, чем просто капитуляции Украины. Кремль стремится ослабить Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в комментарии Главреду высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"У Путина и Кремля сейчас есть огромный соблазн использовать президентство Трампа для еще большего ослабления Штатов. И игра в переговоры об Украине может быть одним из инструментов ослабления США через использование слабых сторон Трампа - нарциссизма и патологической жадности к славе и деньгам", - отметил Горбач.

По словам эксперта, когда США будут ослаблены вследствие ошибочной политики Трампа, РФ получит новое окно возможностей для продвижения своих интересов - не только в Украине, но и в Европе, и в других частях мира.

Встреча Трампа и Зеленского - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. "Если все пойдет по плану", Зеленский может посетить резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря. По словам Зеленского, "многое может решиться до нового года".

Зеленский рассказал, что во Флориде обсудит с главой Белого дома гарантии безопасности. По его словам, мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.

В свою очередь, Трамп сказал в интервью Politico, что надеется на продуктивную встречу с Зеленским в эти выходные.

Впрочем, к мирному плану Зеленского Трамп, похоже, отнесся довольно прохладно и не спешил его одобрять.

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть", - сказал глава Белого дома.

В издании The New York Times говорится, что Кремль вряд ли примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

