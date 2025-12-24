Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

Анна Ярославская
24 декабря 2025, 08:39
65
Вашингтон пытается понять пределы уступок России.
Мэтью Уитакер, мирные переговоры
Мэтью Уитакер раскрыл детали мирных переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главные тезисы:

  • США пытаются определить, на какие уступки готова пойти РФ
  • Стороны ближе к миру, чем когда-либо ранее, однако "мяч на стороне России"
  • Трамп готов довести мирные усилия до конца, несмотря на сложности

На мирных переговорах по завершению войны в Украине стороны сейчас обсуждают четыре документа. Вашингтон пытается понять, на что максимально готова пойти страна-агрессор РФ. Детали раскрыл в интервью Fox News посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

В ходе беседы ведущая напомнила слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, которые заявил, что он не может с уверенностью сказать, что будет достигнут мир. Сейчас многое зависит от Кремля.

видео дня

"Я думаю, есть хорошая вероятность того, что мы к нему (миру - ред.) придем. Я думаю, есть хорошая вероятность, что мы к нему не придем. Здесь, конечно, не хватает какох-либо признаков того, что Россия согласно с чем-то из того, что обсуждается за столом переговоров в Майами", - говорил Вэнс.

Комментируя заявление вице-президента США, Уитакер сказал, что стороны сейчас действительно близки к миру, как никогда. Однако мяч сейчас действительно на стороне России.

Посол США при НАТО отметил, что сейчас на столе лежат четыре документа, которые обсуждаются в режиме реального времени.

"Это мирный план из 20 пунктов, а также своего рода многосторонние гарантии безопасности, гарантии безопасности от США, а также план экономического роста и процветания после установления мира", - рассказал Уитакер.

По его словам, Вашингтон сейчас хорошо понимает, чего хочет Украина. Но в то же время в США пытаются понять, на что максимально готова пойти Россия.

"Я имею ввиду, что они продолжают ночью наносить массирование удары по Украине. Я имею ввиду, что это в некоторой степени говорит само за себя", - заявил посол.

Уитакер подчеркнул, что Россия - это единственная сторона, которая не заявила, что она озабочена количеством потерь.

"В чем президент Трамп действительно хорош, (что - ред.) даже несмотря на весь хаос... он все еще готов довести мирное соглашение до конца и посмотреть, есть ли такая возможность. И я думаю, что в этот момент, когда мы вступаем в рождественский сезон и все празднуем с нашими семьями, мы просто должны молиться о мире", - резюмировал дипломат.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 20-21 декабря в Маями состоялся очередной раунд переговоров по достижению мирного соглашения с украинской и российской сторонами, а также с европейскими партнерами. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о результатах.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, диалог происходит сложный, а сами переговоры являются многосторонними. Глава ГУР лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он получил обновленную информацию от переговорщиков.

"Поэтому прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", - сказал он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", — сказал политолог Главреду.

Другие новости:

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

10:16Война
Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

09:35Украина
Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

Последние новости

10:16

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

10:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 декабря (обновляется)

10:10

Александр Терен закрутил новый роман - кто его избранница

10:09

В Украину пришел холод из Баренцева моря: когда ударят сильные морозы и пойдет снег

10:04

Дешевле уже не будет: какие продукты начнут стремительно дорожать с января

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 январяНДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января
10:01

"Остается принимать": Решетник отреагировал на выбор "Холостяка" в финале

09:47

"Уже проявляется": Елена Тополя рассказала о личной жизни после развода

09:35

"Мы предупреждали": город на Донбассе перешел под полный контроль ВС РФ — DeepState

09:35

Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

Реклама
09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 декабря: тельцам - верить в себя, Весам - равновесие

09:14

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

В сейфе банка открыли чемодан с сокровищами династии Габсбургов: что там нашли

09:00

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун

08:42

Где сейчас Людмила Янукович: что известно о жене беглого президента

08:39

На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

08:34

В Москве снова взорвалось авто: погибли двое сотрудников ДПС, есть тяжелые раненые

08:10

Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложномнение

07:40

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

06:57

РФ ударила по Запорожью КАБами: вспыхнули пожары, ранены людиФотоВидео

06:14

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансахВидео

Реклама
06:10

Путин и его элиты не видят будущего России без Украинымнение

05:23

Грех ли после потери близкого человека найти ему замену: священник указал на нюанс

04:45

"Не может встать": с предательницей Асти случилась беда

04:20

Найден "ген бессмертия": древняя ДНК резко повышает шансы дожить до 100 лет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

03:30

"Прямой путь к подрыву доверия": в КИУ оценили идею многодневных выборов в Украине

03:00

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

02:11

Это сохранит любимую одежду надолго: как правильно стирать одежду вручную

01:50

Графики могут затянуться: эксперт назвал сроки восстановления мощности АЭС

01:30

У легендарного американского певца обнаружили онкологию

00:50

Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить

23 декабря, вторник
23:55

РФ готовит новый массированный удар по Украины: названа опасная дата и цели

23:55

Секрет пышного цветения магнолии: эксперт раскрыл простые правила зимнего уходаВидео

22:55

Пенсия под угрозой: в ПФУ предупредили о потере стажа и дали важный совет

22:55

Шовковский определился с приоритетами после отставки: что известно

22:38

"Радость не отменяет печаль": жена Уиллиса раскрыла детали Рождества с больным деменцией актером

22:28

Смертельная авиакатастрофа: самолет с высшим военным командованием Ливии разбился под Анкарой

21:57

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:51

Не будет успеха: Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

21:43

"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

Реклама
21:39

Отключение света для Днепропетровщине: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабряФото

21:25

Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабряФото

21:09

"Погибла соседка": известный ведущий рассказал о ночном обстреле Киева

21:02

Стало известно, почему король Чарльз не хочет передавать трон: дело в Уильяме

20:58

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУВидео

20:34

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

20:33

Стоит есть каждый день: назван продукт, который улучшает работу иммунной системы

20:32

Саркофаг ЧАЭС может обвалиться в случае нового удара россиян - директор станции

19:51

Завершение войны: в ГУР назвали вероятные сроки и раскрыли главное условие

19:20

Святвечер без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять