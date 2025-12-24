На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

Вашингтон пытается понять пределы уступок России.

На мирных переговорах по завершению войны в Украине стороны сейчас обсуждают четыре документа. Вашингтон пытается понять, на что максимально готова пойти страна-агрессор РФ. Детали раскрыл в интервью Fox News посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

В ходе беседы ведущая напомнила слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, которые заявил, что он не может с уверенностью сказать, что будет достигнут мир. Сейчас многое зависит от Кремля.

"Я думаю, есть хорошая вероятность того, что мы к нему (миру - ред.) придем. Я думаю, есть хорошая вероятность, что мы к нему не придем. Здесь, конечно, не хватает какох-либо признаков того, что Россия согласно с чем-то из того, что обсуждается за столом переговоров в Майами", - говорил Вэнс.

Комментируя заявление вице-президента США, Уитакер сказал, что стороны сейчас действительно близки к миру, как никогда. Однако мяч сейчас действительно на стороне России.

Посол США при НАТО отметил, что сейчас на столе лежат четыре документа, которые обсуждаются в режиме реального времени.

"Это мирный план из 20 пунктов, а также своего рода многосторонние гарантии безопасности, гарантии безопасности от США, а также план экономического роста и процветания после установления мира", - рассказал Уитакер.

По его словам, Вашингтон сейчас хорошо понимает, чего хочет Украина. Но в то же время в США пытаются понять, на что максимально готова пойти Россия.

"Я имею ввиду, что они продолжают ночью наносить массирование удары по Украине. Я имею ввиду, что это в некоторой степени говорит само за себя", - заявил посол.

Уитакер подчеркнул, что Россия - это единственная сторона, которая не заявила, что она озабочена количеством потерь.

"В чем президент Трамп действительно хорош, (что - ред.) даже несмотря на весь хаос... он все еще готов довести мирное соглашение до конца и посмотреть, есть ли такая возможность. И я думаю, что в этот момент, когда мы вступаем в рождественский сезон и все празднуем с нашими семьями, мы просто должны молиться о мире", - резюмировал дипломат.

Как писал Главред, 20-21 декабря в Маями состоялся очередной раунд переговоров по достижению мирного соглашения с украинской и российской сторонами, а также с европейскими партнерами. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о результатах.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, диалог происходит сложный, а сами переговоры являются многосторонними. Глава ГУР лично участвует в мирных переговорах и может оценить намерения США, "считывая тонкие сигналы и открытые требования команды Белого дома".

22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он получил обновленную информацию от переговорщиков.

"Поэтому прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность", - сказал он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", — сказал политолог Главреду.

