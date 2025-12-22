Укр
США продвигают мирный план: Уиткофф раскрыл детали переговоров с Киевом и Москвой

Анна Ярославская
22 декабря 2025, 06:54
Спецпосланник Трампа назвал "конструктивными" встречи с украинской и российской делегациями.
Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Стив Уиткофф сообщил о результатах переговоров с Украиной, Россией и Европой / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главыне тезисы Уиткоффа:

  • Прошла конструктивная встреча в формате США–Украина
  • Украина подтвердила приверженность справедливому и устойчивому миру
  • Состоялись переговоры между американской делегацией и представителем РФ Кириллом Дмитриевым
  • Россия заявила о готовности продвигать мирный план президента Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о результатах переговоров по достижению мирного соглашения с украинской и российской сторонами, а также с европейскими партнерами.

Относительно встречи с украинской делегацией, Уиткофф отметил, что "состоялась отдельная конструктивная встреча в формате США-Украина, во время которой было сосредоточено внимание на четырех ключевых документах:

  • дальнейшее развитие 20-пунктного плана;
  • согласование позиций по многосторонней системе гарантий безопасности;
  • согласование позиций по системе гарантий безопасности США для Украины;
  • дальнейшее развитие плана экономического развития и процветания".

"Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности следующих шагов. Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира", - написал Уиткофф в сети Х.

По его словам, "общим приоритетом является прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины".

"Мир должен быть не только прекращением военных действий, но и достойной основой для стабильного будущего. Украина высоко ценит лидерство и поддержку Соединенных Штатов, а также постоянную тесную координацию с партнерами на следующих этапах этой важной работы", - отметил спецпосланник Трампа.

В еще одной заметке Уиткофф отметил, что спецпосланник правителя России Кирилл Дмитриев "провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине".

"Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности", - написал он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, закрытые переговоры американских и российских чиновников в Майами не достигли видимого прогресса в вопросе окончания войны РФ против Украины. Однако американские переговорщики передали российской стороне перечень дополнительных вопросов и ожиданий, дав понять, что США считают следующий шаг ответственностью Москвы. Об этом пишет Kyiv Post.

В вечернем видеообращении 21 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклада главы украинской делегации в США, секретаря СНБО Рустема Умерова о переговорах с американской стороной.

Ранее Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Зеленский также говорил, что во время мирных переговоров обсуждают вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

Есть ли шансы на заключение мирного соглашения: мнение политолога

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что не стоит ожидать от декабрьских мирных переговоров сенсационных или судьбоносных решений.

По его оценке, президент Владимир Зеленский пока не готов принимать условия, которые продвигает команда Трампа. Такая позиция несет для него серьезные риски на фоне сложной ситуации на фронте, проблем с финансированием и коррупционных скандалов. Точек давления на украинского президента сейчас более чем достаточно.

Золотарев считает маловероятным подписание каких-либо соглашений до конца года, хотя полностью исключать такую возможность нельзя. Прекращение огня, по его оценке, с большей вероятностью возможно не раньше 2026 года. При этом избежать территориальных потерь Украине, вероятно, не удастся, а в случае продолжения боевых действий линия фронта может сместиться еще дальше на запад.

"Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. И сегодня сила обстоятельств сильнее", — сказал политолог Главреду.

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

новости США мирное урегулирование новости Украины и мира мирные переговоры Мирный план Трампа Стив Уиткофф
