Новая встреча США, Украины и РФ: Зеленский сказал, что она может принести

Встреча может состояться на уровне советников по национальной безопасности.

Зеленский поддержал идею трехсторонней встречи

Главное из заявления Зеленского:

США предлагают Украине сесть за стол переговоров вместе с Россией

Киев поддерживает идею трехсторонней встречи

Но, вероятно, эта встреча не принесет что-то новое

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает. Об этом глава государства сообщил в разговоре с журналистами.

Он рассказал, что о предложении ему рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров, который сейчас находится в США и проводил вчера переговоры с американскими и европейскими партнерами по завершению войны.

"Что касается Умерова, он мне звонил, сказал, что Америка предлагает трехстороннюю встречу NSA (советников по национальной безопасности, - ред.) - Америка, Украина, Россия", - сказал президент.

Зеленский отметил, что не уверен, что эта встреча принесет что-то новое, но добавил, что ранее подобные встречи были в Турции и они дали определенный результат. В частности, возвращение пленных военных и гражданских. Поэтому Украина поддерживает предложение Америки.

"Если сейчас может быть такая встреча, которая разблокирует обмены, или результатом трехсторонней встречи NSA может быть договоренность о трехсторонней встрече лидеров - я не могу быть против. Мы поддержим предложение США", - подчеркнул он.

Мирный план США - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности.

Он подчеркнул, что в "Минске" всегда первым пунктом было прекращение огня, но нам почему-то постоянно навязывали выборы, 5-й пункт.

"Все это какие-то фантастические пункты, потому что большинство представителей западной дипломатии к реальности не готовы. Некоторые на нашей стороне, и это нам помогает, но это точно не окружение Трампа", - говорит эксперт.

Мирный план США

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что соглашение между Украиной и Россией будет заключено в ближайшее время. Он также добавил, что результат переговоров зависит от "обеих сторон".

Президент Владимир Зеленский заявил, чтовстретится с американским лидером Дональдом Трампом, когда "мирный план" будет финализирован.

Зеленский также говорил, что во время мирных переговоров обсуждают вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

Александр Коваленко - военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

