Никакой реальной "коалиции" нет: тревожный прогноз о сроках завершения войны

Пока слышны одни лишь разговоры, а реальной "коалиции желающих" в реальности не существует, говорит Валерий Клочок.

Эксперт оценил вероятность создания "коалиция желающих"

Главное из заявлений Клочка:

"Коалиция желающих" остается эфемерным образованием

Реальной "коалиции желающих" в реальности не существует

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил о том, что так называемая "коалиция желающих" до сих пор остается достаточно эфемерным образованием.

"Во-первых, так называемая "коалиция желающих" – это кто именно? Мы до сих пор этого не знаем. Эта структура до сих пор не формализована. С одной стороны, это вроде бы и хорошо, потому что дает пространство для маневра. С другой – это очень плохо, потому что не создает никаких обязательств для ни одной из стран. Они могут ничего не выполнять. Так на что же здесь надеяться? На "авось"?", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что пока слышны одни лишь разговоры, а реальной "коалиции желающих" в реальности не существует.

"На самом деле нет никакой реальной "коалиции желающих". Есть только громкое название, с которым, извините, носятся уже девять, а то и почти десять месяцев, как с писаной торбой. Впервые это начало проявляться в марте в Великобритании, когда они собрались после скандала в Овальном кабинете. И что дальше? Ничего конкретного", - считает он.

Собеседник напомнил о том, что единственные, кто подписал хоть какой-то документ о намерении или возможности отправки войск в Украину, – это Франция и Великобритания.

"Но мы не знаем ни численности, ни миссии этих войск, ни даже формата их присутствия. Это могут быть три инструктора, которые полетели в Гренландию и через день полетели обратно. И это называется "коалиция желающих"? Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что написано в этом материале. К большому сожалению, это в очередной раз убеждает меня в том, что ожидать чего-то действительно масштабного и долгосрочного не стоит", - сказал он.

Клочок убежден, что Украине крайне важно использовать любой возможный период не горячих боевых действий, то есть паузу в войне, для реформирования армии, развития оборонной промышленности, укрепления ВПК.

"Нам нужно четко осознать: единственная реальная защита, которая у нас есть и будет, – это мы сами и Вооруженные силы Украины. Это вопрос финансов, и эти средства нужно находить. Поэтому все разговоры о "прописанных планах", "гарантиях безопасности" и подобном – к сожалению, не о реальности. Потому что если сегодня к нам летят ракеты, в ответ также должны лететь ракеты. А где они?", - резюмировал он.

Мнение эксперта о целях Кремля в отношении НАТО

Бывший дипломат РФ Борис Бондарев считает, что Владимир Путин намерен испытать Североатлантический альянс на прочность. По его оценке, Москва заинтересована в ослаблении единства НАТО и его возможной дезинтеграции. В таком сценарии европейские страны остались бы без коллективной защиты и оказались бы гораздо более уязвимыми, вынужденными договариваться с Россией поодиночке, не имея достаточных ресурсов для самостоятельной обороны.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

