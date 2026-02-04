Укр
"Люди истощены": Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация в энергетике

Руслана Заклинская
4 февраля 2026, 15:39
97
Президент требует четких сроков восстановления тепла в домах.
'Люди истощены': Зеленский рассказал, где самая сложная ситуация в энергетике
Более 1100 домов в Киеве без тепла / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ОП, Укрэнерго

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Самая критическая ситуация с энергетикой - в Киевской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях
  • Количество аварийных бригад в Киеве увеличат из-за истощения работников
  • Более 1100 многоквартирных домов в столице остаются без отопления

Наиболее критическая ситуация с энергетикой наблюдается в Киеве и области, Харькове и области, на Сумщине и Полтавщине. Трудно также в центральных регионах, в частности на Днепровщине и Черкасщине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только в Киеве сейчас работают более 200 бригад, и, по отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников бригад - люди истощены", - подчеркнул глава государства.

видео дня

По его словам, более 1 100 многоквартирных домов остаются без отопления. Зеленский подчеркнул необходимость четких сроков восстановления тепла и обеспечения людей возможностями обогрева.

Во время селектора подробно обсуждались меры защиты Запорожья от дронов, поставка перехватчиков и подготовка экипажей. Также президенту докладывали о ситуации в Харькове, Сумской, Черниговской, Киевской областях, городах Днепровщины, Черкасской, Полтавской областей, а также в Херсоне, Одессе и Донецкой области, Виннице, Черновцах и Житомирской области.

"Поручил премьер-министру Украины подготовить к сегодняшнему вечеру конкретные данные об объемах необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах по всей стране. Есть также отдельные поручения на Ставку. Благодарен всем, кто работает ради людей", - добавил Зеленский.

как согреться отопление инфографика: Главред
Как согреться в квартире / Инфографика: Главред

Когда ситуация может улучшиться - прогноз эксперта

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус призвал готовиться к прохождению ближайших трех недель зимы, которые могут стать одними из самых тяжелых из-за сильных морозов.

По его словам, Россия пока не настроена ни на мир, ни на перемирие, в том числе и энергетическое. В то же время Герус отметил, что ориентировочно с середины февраля ситуация с электроснабжением должна улучшиться благодаря более активной работе солнечных электростанций.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на среду, 4 февраля, российские удары по энергетическим объектам оставили без света потребителей в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. В то же время во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для населения.

Также в ночь на 3 февраля Россия нанесла самый мощный удар по энергетической инфраструктуре Украины с начала года. Под атаками оказались ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, а также объект ДТЭК в Одесской области.

Восстановление энергосистемы после массированных ракетных ударов будет длительным, заявил вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль. Враг повредил объекты генерации и магистральные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой областях и других регионах.

