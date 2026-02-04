На Солнце произошла рекордная вспышка: магнитная буря ударит по Земле

Вспышка привела к выбросу экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

Магнитная буря уровня G2 ожидается 5 февраля / Иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Кратко:

Основная часть солнечного вещества пройдёт мимо Земли

Магнитная буря уровня G2 ожидается 5 февраля

Солнце за сутки выбросило несколько мощных вспышек. Не менее 18 из них были класса M и три класса X, включая вспышку X8.3 - самую сильную в нынешнем году. Теперь на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что эта вспышка привела к выбросу экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения, из-за чего произошли ионизация верхних слоёв атмосферы Земли и сильные радиопомехи в южной части Тихого океана.

Источником активности стала быстро выросшая и нестабильная область на Солнце, которую специалисты называют "фабрикой вспышек".

Учёные также следят за возможными корональными выбросами массы. Предварительно известно, что основная часть солнечного вещества пройдёт мимо Земли, однако не исключён касательный удар, который может усилить геомагнитную активность и повысить вероятность полярных сияний на высоких широтах. Ученые предупреждают, что ближайшие дни возможны новые вспышки.

По прогнозу Британской геологической службы, магнитная буря уровня G2 (средняя) ожидается уже завтра, 5 февраля.

5 февраля начнется новая магнитная буря

Магнитная буря уровня G2 относится к умеренным геомагнитным возмущениям. Она может вызывать незначительные сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем, а также колебания напряжения в энергосетях. В высоких широтах во время бурь G2 возможны полярные сияния. У метеочувствительных людей иногда отмечаются головные боли, усталость и нарушения сна.

Магнитная буря продлится минимум два дня, 5 и 6 февраля

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

