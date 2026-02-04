Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Солнце произошла рекордная вспышка: магнитная буря ударит по Земле

Виталий Кирсанов
4 февраля 2026, 09:51
411
Вспышка привела к выбросу экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения.
Магнитная буря уровня G2 ожидается 5 февраля
Магнитная буря уровня G2 ожидается 5 февраля / Иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Кратко:

  • Основная часть солнечного вещества пройдёт мимо Земли
  • Магнитная буря уровня G2 ожидается 5 февраля

Солнце за сутки выбросило несколько мощных вспышек. Не менее 18 из них были класса M и три класса X, включая вспышку X8.3 - самую сильную в нынешнем году. Теперь на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что эта вспышка привела к выбросу экстремального ультрафиолетового и рентгеновского излучения, из-за чего произошли ионизация верхних слоёв атмосферы Земли и сильные радиопомехи в южной части Тихого океана.

видео дня

Источником активности стала быстро выросшая и нестабильная область на Солнце, которую специалисты называют "фабрикой вспышек".

Учёные также следят за возможными корональными выбросами массы. Предварительно известно, что основная часть солнечного вещества пройдёт мимо Земли, однако не исключён касательный удар, который может усилить геомагнитную активность и повысить вероятность полярных сияний на высоких широтах. Ученые предупреждают, что ближайшие дни возможны новые вспышки.

По прогнозу Британской геологической службы, магнитная буря уровня G2 (средняя) ожидается уже завтра, 5 февраля.

5 февраля начнется новая магнитная буря
5 февраля начнется новая магнитная буря

Магнитная буря уровня G2 относится к умеренным геомагнитным возмущениям. Она может вызывать незначительные сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем, а также колебания напряжения в энергосетях. В высоких широтах во время бурь G2 возможны полярные сияния. У метеочувствительных людей иногда отмечаются головные боли, усталость и нарушения сна.

Магнитная буря продлится минимум два дня, 5 и 6 февраля
Магнитная буря продлится минимум два дня, 5 и 6 февраля

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.
магнитная буря, влияние магнитной бури
Инфографика Главред

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:34Война
РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:27Война
Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

08:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля

Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

Последние новости

11:34

Китайский гороскоп на завтра 5 февраля: Тиграм - переживания, Драконам - тревога

11:23

Долина пошла на новую аферу с квартирой: "Обрабатывается схема"

10:49

Кремль перехватил основные спутники Европы в космосе - FT

10:44

Гороскоп на завтра 5 февраля: Львам - большой успех, Рыбам - срыв планов

10:41

Всего одна ложка — и листья зазеленеют: как приготовить эффективную подкормкуВидео

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
10:31

"Губища накачала": что с собой сделала предательница Ани Лорак

10:11

Больше не Белень: победительница "Холостяка" вышла замуж и сменила фамилию

10:00

Лучшие черты каждого знака зодиака: за что их действительно ценят

09:51

На Солнце произошла рекордная вспышка: магнитная буря ударит по Земле

Реклама
09:34

Быстрого завершения войны точно не будет: политолог озвучил самый реалистичный сценарий

09:19

"Нервничаем страшно": дизайнер Зеленской рассказала правду о первой леди

09:09

Исчезнет и не вернется: что залить в раковину, чтобы избавиться от запаха

09:02

Гололед, ветер и морозы: какой будет погода в Одессе и области 4 февраля

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 февраля (обновляется)

08:27

РФ неожиданно изменила тон на переговорах: эта неделя станет решающей - Politico

08:22

Карта Deep State онлайн за 4 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Отказ Индии от российской нефти: как работают файлы Эпштейнамнение

08:09

Отключение света в Украине — графики на 4 февраля (обновляется)

08:02

Украина готовит план "Б" на случай ненадежного мира: на что делает ставку Киев - Politico

06:52

Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известноФото

Реклама
06:30

Сметут вмиг: шикарный рецепт голубцов по-закарпатскиВидео

06:10

Путинские войска будут продолжать террор Украины?мнение

06:01

"Надругательство": Артема Пивоварова разнесли за выходку в оперном театреВидео

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки, пьющей кофе за 19 с

05:30

Вселенная откроет тайные двери: какие знаки зодиака сделают большой шаг вперед

05:04

Большинство ошибается годами: как правильно жарить рыбу

04:41

Секрет постельного белья в СССР: почему пододеяльники шили с дыркой в виде ромба

04:03

Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки

03:43

Какова на самом деле разница между казаками и чумаками - украинцы ошибались векамиВидео

03:12

"Убьют" и одежду, и технику: 7 вещей, которые запрещено класть в стиральную машину

01:33

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:03

Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы ЕвропыВидео

00:01

Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

03 февраля, вторник
23:47

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

22:56

Самый влиятельный после своего отца: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

22:27

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрелаФото

21:50

"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

21:42

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраляФото

21:27

3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

21:26

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказалВидео

Реклама
21:22

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:11

Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

20:48

Черкасскую область накроют жесткие графики отключений - когда не будет света 4 февраля

20:38

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короляВидео

20:27

Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкойВидео

20:03

Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

19:33

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

19:30

Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

19:30

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

19:10

РФ применили рекордное количество баллистических средств поражения по Украинемнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять