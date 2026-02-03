Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короля

Виталий Кирсанов
3 февраля 2026, 20:38
286
Авторы фильма покажут путь артиста с первых шагов до статуса мировой суперзвезды.
Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне
Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Главную роль в фильме исполнил Джафар Джексон
  • Режиссером ленты выступил Антуан Фукуа
  • Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 24 апреля

Кинокомпания Lionsgate опубликовала официальный трейлер байопика "Майкл", посвященного жизни и творчеству легендарного поп-короля Майкла Джексона.

Авторы фильма покажут путь артиста с первых шагов до статуса мировой суперзвезды.

видео дня

Особенностью байопика является то, что главную роль в фильме исполнил Джафар Джексон – племянник Майкла. Он, судя по первым кадрам, максимально точно передает сценическую манеру, мимику, пластику и харизму своего знаменитого дяди.

Режиссером ленты выступил Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Праведник"), а сценарий написал Джон Логан, известный по работе над "Гладиатором" и "Ранго".

Режиссер не сомневался, выбирая на главную роль родственника короля поп-музыки. В комментарии для журнала People он отметил, что Джафар не просто имеет внешнее сходство, а магическим образом воплощает дух Майкла.

"Вы должны это увидеть собственными глазами, чтобы поверить", – заявил Фукуа.

В трейлере показаны ранние этапы карьеры Майкла в составе Jackson 5, первые крупные выступления и ключевые моменты становления звезды. Особое внимание уделено культовому хиту Billie Jean, ставшему одной из визитных карточек артиста.

Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 24 апреля. В украинский прокат байопик выйдет на день раньше - 23 апреля.

Новости кино

Британская актриса Эмилия Кларк в 2011 году сыграла ключевую (на данный момент) роль в своей карьере - Дейенерис Таргариен в фэнтезийном драматическом сериале "Игра престолов". Властную и амбициозную девушку, которая, обретая власть, теряла рассудок, Кларк воплощала на экранах целых восемь лет. В недавнем интервью Эмилия призналась, что, вопреки головокружительному успеху "Игры", она завершает работу с фэнтези, как жанром.

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

Читайте также:

О персоне: Майкл Джексон

Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т.д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Майкл Джексон новости шоу бизнеса новости кино
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрела

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрела

22:27Энергетика
Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказал

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказал

21:26Война
"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Последние новости

22:27

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрела

21:50

"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

21:42

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраляФото

21:27

3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

21:26

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказалВидео

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
21:22

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:11

Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

20:48

Черкасскую область накроют жесткие графики отключений - когда не будет света 4 февраля

20:38

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короляВидео

Реклама
20:27

Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкойВидео

20:03

Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

19:33

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

19:30

Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

19:30

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

19:10

РФ применили рекордное количество баллистических средств поражения по Украинемнение

19:02

Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по ЗапорожьюФотоВидео

19:01

Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера

18:17

Три уровня гарантий безопасности: Рютте пояснил, как Запад защитит Украину после войны

18:11

Тропических попугаев заметили в Украине: как эти птицы выживают при -15°С

18:06

В США признали провал стратегии давления на Путина - что предлагают взамен

Реклама
17:46

Какое второе название Луцка – историк сделал неожиданное открытиеВидео

17:42

Погодные опасности на Тернопольщине: синоптики сделали важное предупреждение

17:28

Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку

17:19

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - в ООН дали свой прогноз

17:02

Осадки придут на смену морозу: в Полтавской области ожидается изменение погоды

16:51

Речь идет не о спорте или здоровом питании: ученые раскрыли главный секрет долголетия

16:48

Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля

16:42

Идеальный тон лица как у знаменитостей: 3 совета от звездного визажистаВидео

16:18

Почему 4 февраля нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

16:02

Готовится меньше часа: рецепт ленивого пирога из картофеля, на вкус вау

15:59

"Шахед" попал в многоэтажку в Харькове: бушуют пожары, есть раненые

15:31

На сколько может растянуться верификация Starlink в Украине: ответ эксперта

15:31

"Белый список" Starlink может быть малоэффективным: киберексперт объяснил риски

15:30

Как приготовить суп без воды - уникальный рецептВидео

15:27

"Это шоу со сценарием": Цимбалюк выдал, что происходит за кадром "Холостяка"

15:26

Путин сорвал сделку с Трампом по Украине - какую новую ставку делает Кремль в войнеВидео

15:23

Штраф за "неправильную" руку: как на самом деле нужно открывать дверь автоВидео

15:16

Так дорого не было давно: в Украине повысили цены на популярный продукт

15:13

В одном из городов Украины объявили чрезвычайное положение - есть угроза для людей

14:28

Скачок цен на 15%: в Украине рекордно выросла стоимость ходового продукта

Реклама
14:25

Кота оставили у приюта с запиской, которая чуть не довела персонал до слез

14:25

Историк раскрыл секрет библиотеки Ярослава Мудрого - что замалчивалось векамиВидео

14:00

Как не навредить себе при сильном холоде: безопасное согревание в мороз

13:59

Необычный тайник директора школы нашли спустя десятилетия: что он там хранил

13:56

Россияне впервые использовали БПЛА "Гербера" в роли носителя FPV-дрона - ФлешФото

13:50

"Спочатку" или "з початку" - как правильно: ошибка, которую совершают почти все

13:46

"Начинается лучшая глава": Ольга Харлан объявила о беременностиВидео

13:35

Сильнейший удар по энергетике в 2026 году: в ДТЭК сказали, что будет со светомВидео

13:33

Ольга Сумская "прошлась" по бывшему мужу - детали

13:04

"Готовим образ": Monokate стала блондинкой перед финалом НацотбораВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять