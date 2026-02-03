Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короля

Авторы фильма покажут путь артиста с первых шагов до статуса мировой суперзвезды.

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне / коллаж: Главред, фото: скриншот

Главную роль в фильме исполнил Джафар Джексон

Режиссером ленты выступил Антуан Фукуа

Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 24 апреля

Кинокомпания Lionsgate опубликовала официальный трейлер байопика "Майкл", посвященного жизни и творчеству легендарного поп-короля Майкла Джексона.

Авторы фильма покажут путь артиста с первых шагов до статуса мировой суперзвезды.

Особенностью байопика является то, что главную роль в фильме исполнил Джафар Джексон – племянник Майкла. Он, судя по первым кадрам, максимально точно передает сценическую манеру, мимику, пластику и харизму своего знаменитого дяди.

Режиссером ленты выступил Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Праведник"), а сценарий написал Джон Логан, известный по работе над "Гладиатором" и "Ранго".

Режиссер не сомневался, выбирая на главную роль родственника короля поп-музыки. В комментарии для журнала People он отметил, что Джафар не просто имеет внешнее сходство, а магическим образом воплощает дух Майкла.

"Вы должны это увидеть собственными глазами, чтобы поверить", – заявил Фукуа.

В трейлере показаны ранние этапы карьеры Майкла в составе Jackson 5, первые крупные выступления и ключевые моменты становления звезды. Особое внимание уделено культовому хиту Billie Jean, ставшему одной из визитных карточек артиста.

Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 24 апреля. В украинский прокат байопик выйдет на день раньше - 23 апреля.

О персоне: Майкл Джексон Майкл Джексон - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель. По данным Википедии, он один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как "Король поп-музыки", обладатель 15 премий "Грэмми" и сотен других премий. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т.д.) составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

