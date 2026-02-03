"Готовим образ": Monokate стала блондинкой перед финалом Нацотбора

Екатерина Павленко удивила кардинальной сменой имиджа.

Monokate - Нацотбор на Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Monokate

Monokate впервые показалась блондинкой

Как она выглядит с новым цветом волос

Украинская певица Monokate (настоящее имя — Екатерина Павленко) перед финалом Национального отбора на Евровидение 2026 решилась на эксперименты с внешностью. Артистка дебютировала с новым цветом волос в гостях у блогера Егора Андрюшина.

Сначала Екатерина появилась в кадре без макияжа под свою конкурсную песню "ТYТ". Артистка сейчас носит стрижку каре с каштановым цветом волос. Также на видео было заметно, что Павленко может похвастаться отличным состоянием кожи даже с минимумом косметики.

Monokate без макияжа / скрин из видео

После этого звездный визажист взялся за работу и сделал Monokate нежный нюдовый макияж с ярким акцентом на глазах — Егор не пожалел спарклов, чтобы подчеркнуть взгляд певицы. Андрюшин также сделал Екатерине коррекцию лица контурингом, придав ему свежести и выделив скулы.

"Готовим образ на "Евровидение", — заинтриговал Егор Андрюшин.

Monokate блондинка / скрин из видео

Но главным сюрпризом для поклонников певицы стали волосы. Monokate появилась в парике с длинным блондом, что сразу кардинально изменило ее образ. Фанаты остались в восторге и засыпали комплиментами и певицу, и визажиста, который вдохновил ее на эксперимент.

"Это первый образ, который мне понравился. Катя просто прекрасная, Егор мастер своего дела"

"Оу май гад, можно что-то подобное на выступление, пожалуйста, это нереально"

"Катя для меня жгучая брюнетка, но, как видите, блонд ей тоже идет"

Monokate (Екатерина Павленко) / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, где смотреть трансляцию Нацотбора и как проголосовать за песню, которая может представить Украину на Евровидении в Вене. Представителя Украины на Евровидение 2026 выберут путем голосования профессионального жюри (50%) и зрителей (50%) во время финала Нацотбора.

Также российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, решил отобрать важную традицию своей бывшей жены Аллы Пугачевой. От безысходности Филипп вспомнил о традиции Аллы Пугачевой "разрешать весну" и решил бесцеремонно присвоить ее.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

