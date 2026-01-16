Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — детали

Екатерина Павленко записала ироничный ответ конкурентке.

https://glavred.info/starnews/monokate-vysmeyala-jerry-heil-v-parodii-posle-gromkogo-zayavleniya-pro-nacotbor-detali-10732775.html Ссылка скопирована

Екатерина Павленко подколола Jerry Heil / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Monokate, Jerry Heil

Вы узнаете:

Jerry Heil рассказала о своих целях на Национальном отборе на Евровидение

Что ей ответила Monokate

Украинская певица Екатерина Павленко (Monokate, Go_A) отреагировала в Instagram на видео Jerry Heil из TikTok, в котором артистка поделилась процессом создания конкурсной песни и своими претензиями на победу в Евровидении.

Jerry Heil рассказала, что песня "Catharticus", которую она подала на конкурс, стала для нее особенной. Хотя она могла выбрать для отбора более "безопасный" вариант "Додай гучності", ей хотелось представить трек, который будет вызывать мурашки у слушателя. Певица считает, что именно эту песню она может назвать искусством.

видео дня

Jerry Heil - Евровидение / скрин из видео

"Я бы не пошла на Нацотбор на Евровидение, если бы не эта песня. Она очень особенная. Мы специально ехали в Европу, чтобы ее записывать", — пояснила артистка.

Певица подчеркнула, что не идет на Нацотбор для галочки и планирует победить на Евровидении.

"Я не хочу идти на Евро просто, чтобы идти на Евро. Хочу и планирую сделать все, чтобы одержать победу? Абсолютно да", — заявила Jerry Heil.

Monokate - Национальный отбор / скрин из видео

Видео вызвало неоднозначную реакцию Monokate. Недолго думая, она записала пародию на ролик с пафосными заявлениями конкурентки, добавив в него иронию и украинские реалии. Артистка рассказала, что записывала свою песню на Виноградаре два месяца, поскольку в этот период Киев находился под постоянными обстрелами и отключениями света. Также она подчеркнула, что не будет играть в "шоубизнесовые игры", и призвала зрителей голосовать сердцем.

"Хочу ли я победить? Да, конечно, иначе зачем туда идти. Но я просто делаю музыку, а вы слушайте и принимайте решение. Сердцем. Но перед этим проверьте, чисто ли оно у вас чистое", — намекнула Monokate.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнесу

Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Наталка Денисенко вышла на связь после длительного блэкаута. Знаменитость поделилась, что происходящее напомнило ей апокалипсис. Денисенко рассказала, что во время отсутствия электричества ее жизнь стала на паузу.

Также участница романтического реалити "Холостяк 14" Ирина Пономаренко дала большое интервью, в котором рассказала, как прошло ее расставание с Тарасом Цимбалюком. Участница поняла, что Цимбалюк лишь разыгрывал чувства к ней.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Jerry Heil Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред