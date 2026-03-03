За уши не оттянешь: абсолютно новый рецепт вкуснейших котлет

Рецепт вкусных котлет с оригинальным ингредиентом.

https://glavred.info/recipes/za-ushi-ne-ottyanesh-absolyutno-novyy-recept-vkusneyshih-kotlet-10745594.html Ссылка скопирована

Предлагаем рецепт очень сочных и нежных котлет с аппетитной корочкой, которые готовятся очень быстро и просто. Такое блюдо идеально подойдет для ужина и точно понравится детям.

Кстати, не рекомендуем использовать свиной или говяжий фарш, чтобы котлеты не были слишком жирными, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Котлеты-нагетсы - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриный или индюшачий фарш - 500 г;

Сыр твердый – 100 г;

Лук – 1 шт.;

Чеснок-1-2 зубчика;

Соль, перец – по вкусу;

Приправа к фаршу/курице- 1 ч. л.

Кляр:

Яйца – 2 шт.;

Мука – 2 ст. л;

Молоко – 50 мл

В блендере измельчите лук и чеснок, добавьте к фаршу.

Всыпьте в массу специи и натертый твердый сыр.

Все хорошо перемешайте и влажными руками сформируйте небольшие котлеты.

Смешайте все ингредиенты для кляра, окуните в него каждую котлету и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты-нагетсы:

Вас может заинтересовать:

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред