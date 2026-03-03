Укр
За уши не оттянешь: абсолютно новый рецепт вкуснейших котлет

Элина Чигис
3 марта 2026, 12:44
Рецепт вкусных котлет с оригинальным ингредиентом.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Котлеты-нагетсы - рецепт
Котлеты-нагетсы - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт очень сочных и нежных котлет с аппетитной корочкой, которые готовятся очень быстро и просто. Такое блюдо идеально подойдет для ужина и точно понравится детям.

Кстати, не рекомендуем использовать свиной или говяжий фарш, чтобы котлеты не были слишком жирными, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Котлеты-нагетсы - рецепт

Ингредиенты:

  • Куриный или индюшачий фарш - 500 г;
  • Сыр твердый – 100 г;
  • Лук – 1 шт.;
  • Чеснок-1-2 зубчика;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Приправа к фаршу/курице- 1 ч. л.
  • Кляр:
  • Яйца – 2 шт.;
  • Мука – 2 ст. л;
  • Молоко – 50 мл

В блендере измельчите лук и чеснок, добавьте к фаршу.

Всыпьте в массу специи и натертый твердый сыр.

Все хорошо перемешайте и влажными руками сформируйте небольшие котлеты.

Смешайте все ингредиенты для кляра, окуните в него каждую котлету и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить котлеты-нагетсы:

О персоне: olga_riabenko

olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

