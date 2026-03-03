За уши не оттянешь: абсолютно новый рецепт вкуснейших котлет

Предлагаем рецепт очень сочных и нежных котлет с аппетитной корочкой, которые готовятся очень быстро и просто. Такое блюдо идеально подойдет для ужина и точно понравится детям.
Кстати, не рекомендуем использовать свиной или говяжий фарш, чтобы котлеты не были слишком жирными, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Котлеты-нагетсы - рецепт
Ингредиенты:
- Куриный или индюшачий фарш - 500 г;
- Сыр твердый – 100 г;
- Лук – 1 шт.;
- Чеснок-1-2 зубчика;
- Соль, перец – по вкусу;
- Приправа к фаршу/курице- 1 ч. л.
- Кляр:
- Яйца – 2 шт.;
- Мука – 2 ст. л;
- Молоко – 50 мл
В блендере измельчите лук и чеснок, добавьте к фаршу.
Всыпьте в массу специи и натертый твердый сыр.
Все хорошо перемешайте и влажными руками сформируйте небольшие котлеты.
Смешайте все ингредиенты для кляра, окуните в него каждую котлету и обжарьте на растительном масле с обеих сторон до румяной корочки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить котлеты-нагетсы:
