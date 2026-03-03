В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

Кратко:
- Место и сроки переговоров РФ, США и Украины пока неизвестны
- Абу-Даби уже не рассматривается как площадка для встречи
- Для РФ сохранение милитаризованной Украины является абсолютно неприемлемым
Место и сроки новых трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной остаются неопределенными. Абу-Даби вряд ли рассматривается как площадка для встречи. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
"Пока никакой ясности относительно сроков и места нет. В эти дни вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам", - сказал Песков.
В то же время спикер Путина заверил, что обострение на Ближнем Востоке пока не повлияло на темпы переговорного процесса по Украине, а разговор между Путиным и Трампом пока даже не планируется.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подхватил риторику Пескова. Он заявил, что признание захваченных территорий российскими - это якобы не о географии, а о "мнении людей на этих землях". При этом он сослался на Дональда Трампа, который, по словам Лаврова, признал необходимость учета "реалий на земле".
В то же время Лавров в очередной раз вернулся к агрессивной риторике в отношении европейских партнеров Украины. Он заявил, что европейские страны, предлагая гарантии безопасности Киеву, фактически "защищают нацистов". Также Лавров сказал, что сохранение "милитаризованной Украины" для РФ является "абсолютно неприемлемым".
Может ли война закончиться скоро - мнение эксперта
Война в Украине вряд ли закончится в ближайшее время, считает военный эксперт Иван Ступак. Он подчеркнул, что, несмотря на оптимистичные заявления украинской власти, реальная ситуация на дипломатическом и военно-политическом уровнях значительно сложнее.
"Формулировка "в начале конца" предполагает, что мы не знаем, сколько этот процесс продлится. Даже путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Сколько еще идти, я сказать не готов. Возможно, это была метафора", - прокомментировал он заявление Зеленского о том, что война может закончиться уже "в ближайшее время".
По его словам, переговоры с Россией при посредничестве США продолжаются, но пока не дают ощутимых результатов.
Переговоры о завершении войны - последние новости
Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Россия согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США, а самый значительный прогресс на переговорах достигнут в военной подгруппе по контролю демилитаризованной зоны. В то же время ключевой проблемой остается будущее украинских территорий.
Российские чиновники сомневаются в смысле продолжения переговоров с США, пишет Bloomberg. По данным источников, Россия готова подписать мирный меморандум, только если Украина согласится вывести войска из Донецкой области.
Как сообщал Главред, 3 марта Зеленский заявил, что переговорный процесс между Украиной, Россией и США фактически застопорился. Место проведения трехсторонней встречи, которая должна была состояться 5-6 марта в Абу-Даби, может измениться на Женеву.
