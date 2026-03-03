Будет орех: Санта Димопулос показала, как прокачать заднюю мышцу

Кратко:
- Какие упражнения делает Димопулос
- Какую часть тела они прокачивают
Танцовщица Санта Димопулос, которая живет в Дубае и проводит лето на самых тусовочных курортах Европы, показала свои тренировки и рассказала, как накачать ягодичную мышцу.
Как написала она на своей странице в Instagram, есть упражнения, которые она считает топовыми для ягодиц.
1. Ягодичный мост со штангой от скамьи (от 20 кг / 3 захода по 15 раз)
2. Глубокий присед с весом (15 кг / 3х15)
3. Боковые махи с гантелью (7.5 кг / 3х15)
4. Ягодичный мост с гантелью (10 кг / 3х10)
5. Болгарский присед (по 7.5 / 3х10)
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Анастасия Цимбалару рассказала поклонникам о том, что получила травму.
Ранее также популярный в 90-х российский певец Андрей Губин раскритиковал некогда украинскую певицу, предательницу Ани Лорак.
Вас также может заинтересовать:
- Санта Димопулос призналась, как омолаживает лицо
- Санте Димопулос ставят уколы в живот - что случилось
- Сын Санты Димопулос живет отдельно от нее: Джеджула поделился новостями
О персоне: Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред