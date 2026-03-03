Будет орех: Санта Димопулос показала, как прокачать заднюю мышцу

Тусовщица Санта Димопулос показала, как тренируется в спортивном зале.

https://glavred.info/starnews/budet-oreh-santa-dimopulos-pokazala-kak-prokachat-zadnyuyu-myshcu-10745570.html Ссылка скопирована

Санта Димопулос показала свои тренировки/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Кратко:

Какие упражнения делает Димопулос

Какую часть тела они прокачивают

Танцовщица Санта Димопулос, которая живет в Дубае и проводит лето на самых тусовочных курортах Европы, показала свои тренировки и рассказала, как накачать ягодичную мышцу.

Как написала она на своей странице в Instagram, есть упражнения, которые она считает топовыми для ягодиц.

видео дня

1. Ягодичный мост со штангой от скамьи (от 20 кг / 3 захода по 15 раз)

Санта Димопулос показала свои упражнения / Фото Instagram/santadimopulos

2. Глубокий присед с весом (15 кг / 3х15)

Димопулос показала свои тренировки / Фото Instagram/santadimopulos

3. Боковые махи с гантелью (7.5 кг / 3х15)

Димопулос показала, как накачать попу / Фото Instagram/santadimopulos

4. Ягодичный мост с гантелью (10 кг / 3х10)

Димопулос показала, как накачать попу / Фото Instagram/santadimopulos

5. Болгарский присед (по 7.5 / 3х10)

Димопулос показала свои тренировки / Фото Instagram/santadimopulos

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Анастасия Цимбалару рассказала поклонникам о том, что получила травму.

Ранее также популярный в 90-х российский певец Андрей Губин раскритиковал некогда украинскую певицу, предательницу Ани Лорак.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред