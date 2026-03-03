Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

Президент Украины отметил, что окончательное время проведения следующих выборов в Украине будет зависеть от хода войны и условий ее реального завершения.

Выборы в Украине - Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Зеленский рассказал, когда могут состояться выборы в Украине

Президент также прокомментировал возможность своего участия в избирательной гонке

Выборы в Украине состоятся не во время временного перемирия, а после окончания войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

На вопрос журналиста о намерениях участвовать в следующих выборах и когда они состоятся, Зеленский ответил, что ключевой вопрос — именно время проведения выборов.

Он отметил, что пока неизвестно, состоятся ли они после завершения войны или после замораживания боевых действий, поскольку замороженный конфликт опасен и может возобновиться.

"Они (выборы, - ред.) точно состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться. Это зависит от многих вещей, в частности, когда именно выборы состоятся. Посмотрю, чего захотят украинцы", - сказал глава государства.

Реально ли провести выборы уже в мае 2026 года - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко, комментируя публикацию Reuters о том, что представители США обсуждали с украинской делегацией возможность проведения выборов и референдума уже в мае, предположил, что эти разговоры, вероятно, носили общий характер.

По его мнению, президент Дональд Трамп и его команда стремятся максимально широко оценить ситуацию и рассматривают различные варианты развития событий.

"Скорее всего, обсуждался гипотетический сценарий: если к началу лета удастся выйти на какое-то совместное решение или хотя бы на договоренность о прекращении огня – была бы украинская власть готова в таком случае говорить о референдуме и выборах? Это заявление важно рассматривать комплексно", – указал он.

Он также отметил, что украинская сторона уже объясняла американским партнерам, что после прекращения огня и отмены военного положения понадобится до шести месяцев для надлежащей и легитимной подготовки избирательного процесса.

"И, скорее всего, американцы нас услышали. Но с учетом их внутренних дедлайнов и желания как можно быстрее продемонстрировать результат собственному избирателю вполне логично, что они могли переспросить: "А если не шесть месяцев, а четыре?". Именно в таком контексте, по моему мнению, и могли звучать эти вопросы", - резюмировал Жовтенко.

Выборы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 февраля Владимир Зеленский очертил условие, при котором в Украине могут состояться выборы, и объяснил, реально ли их организовать в условиях войны. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он также отметил, что в Кремле заинтересованы в его отстранении от должности.

Между тем в Москве по-прежнему настаивают на необходимости проведения выборов в Украине, продвигая тезис о якобы нелегитимности действующей украинской власти. Аналитики Института изучения войны указывают, что единственным приемлемым для России результатом такого голосования стало бы формирование в Киеве пророссийского правительства.

В то же время 26 декабря состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается подготовкой законодательных инициатив по организации и проведению выборов во время военного положения. Об этом сообщил председатель группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Об источнике: Corriere della Sera Corriere della Sera - крупнейшая итальянская ежедневная газета. Она издается в Милане с 5 марта 1876 года и считается умеренно-либеральной, с тиражом 72 000 экземпляров. Основатель и первый редактор газеты - Эудженио Торелли Виолье.

