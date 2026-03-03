Укр
  Сад и огород

Слизни исчезнут навсегда: главная ошибка огородников

Марина Иваненко
3 марта 2026, 12:09
Слизни уничтожают капусту, салат и клубнику, но их можно остановить без вреда для почвы. Эффективные средства, ловушки и профилактика помогут защитить урожай.
Как избавиться от слизней на участке?
Как избавиться от слизней на участке? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как избавиться от слизней
  • Какие народные методы работают против слизней

Борьба со слизнями на огороде часто превращается в бесконечную войну, поскольку большинство хозяев сосредотачиваются только на уничтожении вредителей и совершенно игнорируют причины их появления. Настоящий успех приходит тогда, когда вы делаете свой участок непригодным для жизни и размножения слизней и проводите санитарную очистку территории механическими и природными методами защиты. Главред расскажет более подробно.

Какую ошибку допускают огородники

Самая большая ошибка огородников заключается в том, что они пытаются выводить слизней ядом, но при этом оставляют на участке идеальные условия для их размножения. Автор видео на канале"Хозяйский огород" сравнивает это с вытиранием лужи при открытом кране. Сначала нужно провести полную ревизию огорода: убрать старые доски, куски шифера, кучи мокрых листьев, камни и перевернутые ведра. Именно под такими предметами слизни прячутся днем от солнца и откладывают сотни яиц. Если какие-то вещи вам нужны, поднимите их на подставки, чтобы под ними гулял ветер. Также важно проредить загущенные посадки, чтобы солнце могло прогревать и подсушивать землю, ведь слизни на 85% состоят из воды и боятся сухости.

видео дня

Создание барьеров против слизней

Когда территория очищена, вокруг растений, которые любят слизни — капусты, салата или клубники — следует создать препятствия. Самым простым средством является древесная зола или горчичный порошок. Зола впитывает слизь из тела моллюска, а горчица вызывает сильные ожоги. Эти вещества рассыпают полосой шириной 10–15 сантиметров. Аналогично работает измельченная яичная скорлупа или сухая хвоя, острые края которых травмируют нежное тело вредителя. Однако стоит помнить, что такие барьеры нужно обновлять после каждого дождя, так как влага нейтрализует их действие.

Видео о том, как избавиться от слизней, можно посмотреть здесь:

Народные средства против слизней

Эффективным и дешевым способом является опрыскивание земли раствором нашатырного спирта (одна столовая ложка на литр воды). Аммиак отпугивает вредителей, а также является азотной подкормкой для растений. Кроме того, можно использовать крепкий кофе, поскольку кофеин является нейротоксином для слизней. Не стоит сыпать поваренную соль прямо на грядки; хотя она и убивает слизней, соль накапливается в почве и делает ее мертвой на много лет. Соль подходит только для уничтожения уже собранных в ведро особей.

Естественный баланс и ловушки для слизней

Для массового сбора можно использовать ловушки с пивом или бражкой из дрожжей и сахара, которые закапывают вровень с землей. Слизни идут на запах брожения и тонут в жидкости. Однако лучшим долгосрочным решением является привлечение естественных врагов: ежей, лягушек и птиц. Если оставить в углу сада кучу веток для ежа или обустроить мини-водоем для лягушек, эти помощники будут уничтожать тысячи слизней без вашей помощи. Только системный подход — от уборки мусора до установки барьеров — позволит навсегда избавиться от скользких вредителей.

Об источнике: канал "Хозяйский огород"

"Хозяйский огород" — это популярный украинский YouTube-канал, посвященный практическому садоводству, огородничеству и ведению домашнего хозяйства. Контент канала ориентирован на дачников и владельцев приусадебных участков, а его автор делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных народных методах и проверенных временем советах. Основные темы видео охватывают эффективную борьбу с вредителями (в частности, слизнями и грызунами), подкормку растений натуральными удобрениями, секреты увеличения урожайности капусты, томатов и огурцов, а также правильный уход за почвой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород интересные новости вредители сад









Сода с уксусом не помогут: кухонные привычки, которые тихо "убивают" трубы

23:57

Лук вырастет размером с кулак: простая схема посева без пикировкиВидео

23:50

Мария Бурмака рассказала топ-шутку от Нины Матвиенко

