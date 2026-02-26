'Десятки раненых людей': Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по Украине

Россияне наносили удары по газовой инфраструктуре и электроподстанциям.

Зеленский раскрыл детали атаки РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Главное:

Россия атаковала критическую инфраструктуру Украины

Разрушения зафиксированы в восьми областях

Есть десятки раненых, среди которых дети

В ночь на 26 февраля страна-агрессор Россия снова воевала против критической инфраструктуры Украины и обычных жилых домов. Зафиксированы разрушения в восьми областях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, россияне выпустили по украинцам 420 дронов, из которых большинство – "Шахеды", и 39 ракет разных типов, в том числе 11 баллистических.

"Есть разрушения в восьми областях: много частных и многоэтажных домов повреждено. На данный момент известно о десятках раненых в результате этой атаки, среди них есть дети", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что россияне также наносили удары по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях.

Он подчеркнул, что спасатели работали в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.

"Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно отправили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего "Рамштайна". Но, к сожалению, были также попадания. И это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Холод не отступил до конца, и ракеты для ПВО нужны каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", - подытожил глава государства.

Зеленский рассказал о ударе РФ - видео:

РФ может изменить цели для ударов

Аналитики Института изучения войны ранее говорили, что российские войска, вероятно, изменят тактику воздушных атак по Украине.

Отмечается, что новыми целями ударов вместо энергетики может стать украинская железнодорожная инфраструктура и системы водоснабжения.

"После попыток уничтожить энергосистему Украины Москва переходит к ударам по логистике, стремясь осложнить снабжение и повседневную жизнь в украинских городах", - говорят в ISW.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Атака России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 26 февраля Киев подвергся воздушной атаке со стороны врага. Оккупанты применили баллистические ракеты и ударные беспилотники. В Голосеевском районе в результате атаки возникло возгорание на территории частной усадьбы, а в Печерском районе горел двухэтажный частный дом.

Также Россия атаковала Харьков, Запорожье и другие города дронами и ракетами. В частности, в Запорожье поврежден частный дом. Попадание привело к повреждению крыши ТЦ.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате атаки поврежден объект энергетики на юге региона.

