Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

Американский чиновник намекнул, что президент США не будет долго терпеть то, что война в Украине продолжается.

https://glavred.info/war/tramp-razocharovan-v-ssha-nazvali-edinstvennyy-put-okonchaniya-voyny-v-ukraine-10744139.html Ссылка скопирована

Трамп стремится к скорейшему окончанию войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Рубио:

Война в Украине может закончиться только дипломатическим путем

Трамп разочарован тем, что война еще не закончилась

США продолжают давить на РФ и поддерживать Украину

Война в Украине не имеет военного решения. В то же время терпение президента США Дональда Трампа по этому поводу не безгранично. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Вашингтон продолжает давить на страну-агрессора Россию и помогать оружием Украине. Но в США считают, что закончить войну можно только путем переговоров.

видео дня

Рубио подчеркнул, что Трамп очень разочарован тем, что война до сих пор продолжается, потому что на фронте каждую неделю гибнут 7-8 тысяч военных, а разрушений в Украине становится все больше.

Несмотря на то, что определенный прогресс в переговорах уже есть, ряд вопросов остается "очень сложным". Поэтому достижение окончательного соглашения все еще требует немалых усилий.

Почему Украине нельзя идти на территориальные уступки в переговорах

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, любые уступки Украины по Донбассу будут означать победу кремлевского диктатора Владимира Путина.

Даже если речь будет идти о демилитаризованной зоне, зоне свободной торговли или другом. Поэтому после выполнения хотя бы одного пункта Путина уже никто не остановит и на следующий день он может сказать идти в атаку на другие страны Европы на танках.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что для завершения войны России против Украины необходимо устранить "первопричину" конфликта и разгромить войска врага на поле боя.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится достичь мирного соглашения до лета, однако между Украиной и Россией остаются существенные разногласия, в частности по территориям на востоке Украины.

Накануне стало известно, что в Кремле заявили о том, что формат встречи трех лидеров возможен только для окончательного закрепления уже достигнутых договоренностей.

Читайте также:

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа по войне России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред