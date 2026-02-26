Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

Что сказал Рубио:
- Война в Украине может закончиться только дипломатическим путем
- Трамп разочарован тем, что война еще не закончилась
- США продолжают давить на РФ и поддерживать Украину
Война в Украине не имеет военного решения. В то же время терпение президента США Дональда Трампа по этому поводу не безгранично. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, Вашингтон продолжает давить на страну-агрессора Россию и помогать оружием Украине. Но в США считают, что закончить войну можно только путем переговоров.
Рубио подчеркнул, что Трамп очень разочарован тем, что война до сих пор продолжается, потому что на фронте каждую неделю гибнут 7-8 тысяч военных, а разрушений в Украине становится все больше.
Несмотря на то, что определенный прогресс в переговорах уже есть, ряд вопросов остается "очень сложным". Поэтому достижение окончательного соглашения все еще требует немалых усилий.
Почему Украине нельзя идти на территориальные уступки в переговорах
Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, любые уступки Украины по Донбассу будут означать победу кремлевского диктатора Владимира Путина.
Даже если речь будет идти о демилитаризованной зоне, зоне свободной торговли или другом. Поэтому после выполнения хотя бы одного пункта Путина уже никто не остановит и на следующий день он может сказать идти в атаку на другие страны Европы на танках.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, Главред писал, что для завершения войны России против Украины необходимо устранить "первопричину" конфликта и разгромить войска врага на поле боя.
Ранее сообщалось, что Трамп стремится достичь мирного соглашения до лета, однако между Украиной и Россией остаются существенные разногласия, в частности по территориям на востоке Украины.
Накануне стало известно, что в Кремле заявили о том, что формат встречи трех лидеров возможен только для окончательного закрепления уже достигнутых договоренностей.
О персоне: Марко Рубио
Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.
В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.
Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.
Недавно Рубио повторил позицию Трампа по войне России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать.
"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.
