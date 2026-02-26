Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

Анна Косик
26 февраля 2026, 09:48
Американский чиновник намекнул, что президент США не будет долго терпеть то, что война в Украине продолжается.
Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине
Трамп стремится к скорейшему окончанию войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что сказал Рубио:

  • Война в Украине может закончиться только дипломатическим путем
  • Трамп разочарован тем, что война еще не закончилась
  • США продолжают давить на РФ и поддерживать Украину

Война в Украине не имеет военного решения. В то же время терпение президента США Дональда Трампа по этому поводу не безгранично. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Вашингтон продолжает давить на страну-агрессора Россию и помогать оружием Украине. Но в США считают, что закончить войну можно только путем переговоров.

видео дня

Рубио подчеркнул, что Трамп очень разочарован тем, что война до сих пор продолжается, потому что на фронте каждую неделю гибнут 7-8 тысяч военных, а разрушений в Украине становится все больше.

Несмотря на то, что определенный прогресс в переговорах уже есть, ряд вопросов остается "очень сложным". Поэтому достижение окончательного соглашения все еще требует немалых усилий.

Почему Украине нельзя идти на территориальные уступки в переговорах

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, любые уступки Украины по Донбассу будут означать победу кремлевского диктатора Владимира Путина.

Даже если речь будет идти о демилитаризованной зоне, зоне свободной торговли или другом. Поэтому после выполнения хотя бы одного пункта Путина уже никто не остановит и на следующий день он может сказать идти в атаку на другие страны Европы на танках.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что для завершения войны России против Украины необходимо устранить "первопричину" конфликта и разгромить войска врага на поле боя.

Ранее сообщалось, что Трамп стремится достичь мирного соглашения до лета, однако между Украиной и Россией остаются существенные разногласия, в частности по территориям на востоке Украины.

Накануне стало известно, что в Кремле заявили о том, что формат встречи трех лидеров возможен только для окончательного закрепления уже достигнутых договоренностей.

Читайте также:

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа по войне России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Марко Рубио мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

11:10Украина
Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

10:21Политика
Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

10:20Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Последние новости

11:10

Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

10:54

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

10:44

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

10:37

Гороскоп на завтра 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

10:34

Путинистка Яковлева жестко расплатилась за поддержку войны: "Это для меня боль"

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
10:21

LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство: "Планировала свою смерть"

10:21

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

10:20

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

Реклама
10:17

Начался первый ретроградный Меркурий 2026: как он повлияет на знаков зодиака

10:11

"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по УкраинеВидео

09:58

Военные объекты теперь легкая мишень: партизаны провели громкую диверсию в Крыму

09:48

Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

09:26

После призыва к отстранению: шансы Украины на победу в Евровидении-2026 по версии букмекеров

09:20

РФ била по Украине всю ночь, ракеты Х-22 не полетели: что известно об атаке и новой угрозе

09:18

Рожденные в эти месяцы не боятся пенсии: их ждёт богатая и счастливая жизнь

09:17

"Помогал выживать всем": внезапно умер народный артист Украины

08:54

"Американцы ждали несколько месяцев": Портников - о демарше СШАмнение

08:52

Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

08:50

Отключение света в Украине — графики на 26 февраля (обновляется)

Реклама
08:49

РФ атаковала Полтавщину: без света тысячи людей, есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

08:18

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Почему опадают листья у цветов - 7 скрытых причин, о которых не подозреваютВидео

07:23

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненыеФото

06:40

Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

06:10

Ежегодное послание Трампа: внешняя политика отходит на второй планмнение

05:57

Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

05:30

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

05:00

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

04:41

В СССР "никто не мерз": как спасались от холода советские граждане

04:17

Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:35

Громкие взрывы в крупных городах: Украина под комбинированной атакой РФ

03:25

Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

03:03

Могут ли мобилизовать без "розыска" - адвокат предупредила о новой тенденции

02:34

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

02:31

"Куколка": Елена Мозговая показала "крымское" фото

01:58

Почему в школах СССР не было 4 класса на самом деле: большинство не догадывается

01:53

Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

Реклама
01:30

"Легче не становится": от чего слегла Санта Димопулос

01:01

Почти как в Голливуде: что известно о самом богатом селе УкраиныВидео

00:58

5 знаков зодиака, которые чаще всего молчат - почему их тишина сильнее слов

25 февраля, среда
23:56

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

23:17

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 26 февраля

23:02

Война закончится, но политическим решением: командующий НГУ поразил заявлением

22:58

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

22:38

Сокровище королей: найдено украшение, изменившее ход историиВидео

22:30

"Мне больно": Melovin открылся после разрыва с женихом-военным

22:10

Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять