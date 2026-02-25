Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Этот простой домашний прием поможет уменьшить намерзание.

Зачем класть фольгу в морозилку / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Фольга замедляет образование льда в морозилке

Защитный слой облегчает уборку камеры

Метод работает как профилактика намерзания

Лед в морозильной камере может появляться уже через несколько недель после очистки — и чем его больше, тем труднее выдвигать ящики и доставать продукты. Впрочем, существует простой бытовой прием, который позволяет значительно уменьшить намерзание. Для этого нужна только обычная алюминиевая фольга.

Главред объясняет, почему этот метод работает и как правильно его применять.

Почему фольга помогает

Алюминиевая фольга создает тонкий защитный барьер между поверхностями морозилки и влагой, которая со временем превращается в лед. Благодаря этому лед не прилипает так плотно, а процесс его накопления замедляется. Камера дольше остается чистой, а уход за техникой становится проще, пишет Oboz.ua.

Такой способ особенно удобен для тех, кто не хочет часто проводить полное размораживание.

Когда метод показывает себя наиболее эффективно

При небольшом намерзании - фольгу можно застелить сразу.

- фольгу можно застелить сразу. Если лед уже толстый - морозилку стоит сначала полностью разморозить, высушить и только потом использовать фольгу в качестве профилактики.

Важно: лайфхак не убирает лед мгновенно, а только помогает отсрочить его повторное появление.

Как правильно застелить морозилку

Выключите морозилку и достаньте все продукты. При необходимости полностью разморозьте камеру и вытрите ее насухо. Выстелите фольгой дно, боковые стенки и верхнюю часть. Разгладьте листы, чтобы они плотно прилегали. Верните продукты и включите морозилку. Фольга будет работать как съемный защитный слой, который легко заменить.

В чем практичность метода

Фольга особенно полезна в выдвижных ящиках:

ускоряет уборку;

уменьшает прилипание льда к пластику;

помогает поддерживать чистоту без лишних усилий.

Если поверхность загрязнилась или на ней появился лед, достаточно просто заменить листы на новые.

Важный момент

Фольга - это только вспомогательный способ ухода. Полное размораживание время от времени все равно необходимо. Однако правильное использование фольги действительно позволяет дольше сохранять морозильную камеру в чистоте и уменьшить частоту крупных уборок.

Для чего класть фольгу в морозилку / Инфографика: Главред

