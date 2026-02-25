Ровенскую область пригреет, но мороз еще не отступит: синоптики удивили прогнозом

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно и области 26 февраля
- Когда температура поднимется до +3 градусов
В четверг, 26 февраля, в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег и мокрый снег, днем существенных осадков не прогнозируется.
Ночью и утром ожидается слабый туман, а на дорогах сохранится гололедица. Об этом предупреждают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
В четверг температура воздуха в Ровенской области ночью составит от -1 до -6 градусов, днем будет колебаться от -2 до +3. В Ровно ночью ожидается -3...-5 градусов, а днем температура поднимется до 0...+2.
Синоптики предупреждают, что в течение суток на территории области и Ровно сохранится гололедица. Объявлен первый уровень опасности - желтый.
Когда Украину накроет новая волна похолодания - прогноз синоптика
Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также предсказываются туманы.
До 25 февраля погода существенно не изменится, но к концу недели украинцев ждет очередное похолодание. Оно начнется уже 26 февраля. Синоптик предупредила, что оно будет небольшим.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в течение недели ожидаются осадки и туманы, видимость низкая, лед будет подтаивать. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 26 февраля ожидается небольшое похолодание.
Также в Украине начинается сезон повышенных паводковых рисков из-за глубокого промерзания почвы, больших снежных запасов и запоздалой весны. Наибольший подъем воды ожидается в бассейнах Днепра, Десны и Припяти, в Киеве под угрозой окажутся низменные территории, в частности Труханов остров и Гидропарк.
Кроме этого, Черниговская область готовится к весеннему наводнению из-за аномально большого количества осадков. Полсотни населенных пунктов находятся в зоне риска.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
