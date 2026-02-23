Последние дни зимы в Житомирской области: синоптики огорчили неприятным прогнозом

Начало недели будет влажным и скользким, а ближе к четвергу осадки отступят.

https://glavred.info/synoptic/poslednie-dni-zimy-v-zhitomirskoy-oblasti-sinoptiki-ogorchili-nepriyatnym-prognozom-10743167.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Житомире и области на конец февраля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Конец февраля в Житомирской области принесет осадки и гололед

Температура будет колебаться от +5 до –8

Дожди сменятся морозной сухой погодой

Жителей Житомирской области в конце февраля ждет неустойчивая погода: от оттепели до ночных морозов до –8°. Начало недели будет влажным и скользким, а ближе к четвергу осадки отступят.

видео дня

Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии, пишет сайт Житомир.info.

Вторник, 24 февраля

В Житомире ожидается сплошная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь. На дорогах - гололедица, действует желтый уровень опасности. Ветер будет менять направление с южного на северо-западный, 5-10 м/с. Температура: ночью 0...+2°, днем +3...+5°. По области - аналогичная ситуация: ночью местами дождь с мокрым снегом, днем - небольшой или умеренный дождь. Возможен слабый туман.

Среда, 25 февраля

Погода будет облачная, с периодическими осадками в виде мокрого снега и снега. Дороги останутся скользкими. Северо-западный ветер 3–8 м/с. Температура в течение суток будет колебаться от –3° до +2°.

Четверг, 26 февраля

Погода несколько стабилизируется: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Гололедица сохраняется. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Ночью –3…–8°, днем –3…+2°.

Пятница, 27 февраля

Осадков не прогнозируется. Температура ночью –3…–8°, днем –1…+4°.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Ровенской области 23 февраля ожидается облачная погода. Ночью будет идти мокрый снег, переходящий в дождь, а днем прогнозируют небольшой дождь. Дорожное покрытие будет оставаться скользким из-за гололеда.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в последнюю неделю февраля в Украине ожидается более стабильная и теплая погода. Однако потепление будет сопровождаться осадками и туманами.

Накануне стало известно, что Днепр стоит на пороге календарной весны - последняя неделя февраля в городе обещает переменчивую, но постепенно теплую погоду. Горожан ждут морозные утра, мокрый снег, облачность и ощутимый температурный скачок уже 1 марта.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Кроме текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред