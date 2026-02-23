Укр
"Если складываем лапки вверх, то все": Жданов назвал год завершения войны

Руслана Заклинская
23 февраля 2026, 12:54
Военный эксперт Олег Жданов убежден, что справедливый мир в 2026 году невозможен.
Жданов назвал срок справедливого завершения войны

Ключевые тезисы Жданова:

  • В 2026 году мир на условиях Украины маловероятен
  • РФ стремится ликвидировать Украину
  • Справедливый мир возможен не ранее конца 2027 года

Завершение активных боевых действий в 2026 году на приемлемых для Украины условиях маловероятно. Справедливое завершение войны возможно не ранее, чем через два года. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Таких предпосылок нет. Завершение боевых действий на условиях России может произойти хоть завтра. Если мы подписываем капитуляцию, складываем лапки вверх, то все. Но – российская экспансия пойдет вплоть до Львова. В таком случае войска РФ инфильтрируются на всю глубину территории нашей страны", – пояснил эксперт.

По его словам, задача России заключается в ликвидации Украины как государства и денационализации населения.

"Если же мы говорим о прекращении боевых действий на наших условиях, то это возможно лет через два, не меньше. Только к концу 2027 года могут сложиться условия, когда РФ будет вынуждена пойти на реальные переговоры и принять наши условия", - добавил Жданов.

Когда может закончиться война в Украине - прогноз военного

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что до конца 2026 года из-за ряда проблем Россия может потерять способность вести активные боевые действия в Украине. По его словам, когда РФ исчерпает финансовые ресурсы для войны, Москве придется садиться за стол переговоров.

"2027 год станет годом, когда Россия не будет иметь возможности наращивать потенциал для оккупации Украины, для уничтожения украинского государства. И первая половина года - это будет тормозной путь интенсивности ведения боевых действий. И к середине года, вполне вероятно, что может быть подписано мирное соглашение", - предположил Федоренко.

Война в Украине - последние новости

Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину длится более 1400 дней, то есть дольше советской кампании против нацистов во Второй мировой войне. За два года войска РФ продвинулись лишь на несколько десятков километров в Донецкой области, но перспективы быстрого мира остаются минимальными из-за жестких условий России и стратегических целей Кремля.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в 2025 году Россия планировала крупное наступление на Донбасс и соседние области, но украинское командование сорвало эти планы. Благодаря контрнаступлениям в Украине и ударам по целям в РФ враг не продвинулся на юго-востоке, понес значительные потери и не смог использовать Черноморский флот в Севастополе.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины - это не только возвращение территорий, но прежде всего сохранение людей и независимости. Он подчеркнул, что поспешные попытки отвоевать земли сейчас привели бы к большим потерям, а настоящая победа придет с возвращением всех украинских земель.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

