Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

Алексей Тесля
23 февраля 2026, 00:11
16
В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
отключения света
В Киеве будут ограничивать поставки электроэнергии / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Главное:

  • Вводят временные индивидуальные графики отключений в Киеве
  • Для каждого адреса составлен отдельный график подачи электричества

В Киеве снова вводят временные индивидуальные графики отключения электроэнергии.

О соответствующих изменениях на понедельник, 23 февраля, сообщила компания ДТЭК на своей странице в Facebook.

видео дня

На этот раз деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Screenshot
/ ДТЭК

Жителям рекомендуют уточнять информацию об ограничениях на 23 февраля через официальные каналы компании: в Telegram, Viber или на сайте поставщика.

Также сообщается, что в Киевской области в этот день отключения будут происходить по ранее утверждённым очередям.

Screenshot
/ Скриншот

Ситуация с энергоснабжением: комментарий Минэнерго

Энергосистема Украины продолжает работать в напряжённом режиме. На объектах, которые пострадали в результате обстрелов, ремонтные бригады ведут восстановительные работы круглосуточно.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней массированной атаки РФ и заседания оперативного штаба по устранению её последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность. Однако сейчас она функционирует с максимальной нагрузкой.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Отключения в Киеве - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Другие новости:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

23:25Фронт
Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцев

21:06Украина
Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известно

19:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйками

Последние новости

00:11

В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

22 февраля, воскресенье
23:25

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

23:21

Юрий Ткач с женой признались, что спровоцировало кризис в их браке

22:44

Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья ЕгороваВидео

22:25

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктаторВидео

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
22:16

"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

21:51

Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

21:38

Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

Реклама
21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

20:23

Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в миреВидео

20:08

Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

19:35

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантузаВидео

19:31

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известноВидео

19:10

Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?мнение

18:40

Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

18:35

Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупантыВидео

18:26

Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

18:10

Почему ранний посев перца снижает урожайность: объяснение агрономов

Реклама
17:59

Бои на фронте затормозят: военный назвал год завершения войны в Украине

17:48

Войска РФ отброшены на километры - в ВСУ назвали результаты наступления на юге

17:33

Спасённая собака нашла потерянного друга: история растопила тысячи сердец

17:05

Как сделать батарею горячее за две минуты - почему радиатор греет только с одной стороныВидео

17:01

На Житомирщину идет долгожданное потепление, но радоваться рано: чем расстроит погода

16:47

Секрет здоровых волос: одна ошибка, которую совершают почти все женщины

16:36

Утром авто не заведется: что разряжает аккумулятор всего за одну ночь

16:19

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

16:19

"Ставка не сработала": в СНБО заявили о громком провале Кремля в войне

16:15

Теракт во Львове: задержаны новые фигуранты, раскрыты детали поимки "бомбистки"

15:42

Бензин взлетит в цене: украинцам назвали сроки стремительного подорожания

15:37

Как на украинском нежно обращаться к любимому без шаблонных котиков и зайчиков

15:05

Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

14:46

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из КиеваВидео

14:37

Котлеты с секретным ингредиентом, которые точно получатся сочными - бабушкин рецепт

14:31

Женщина заложила взрывчатку в мусорные баки: свежие подробности теракта во ЛьвовеВидео

14:02

Финансовый гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

13:53

Эксперты раскрыли гарантированный способ избавиться от живота после 60 лет

13:50

"Мы не позволим": Сиярто перешел к угрозам Украине из-за нефтепровода "Дружба"

13:43

"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

Реклама
13:27

"Был прилет ракеты, вылетели окна": дом нардепа пострадал из-за атаки РФФотоВидео

13:15

"Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью

12:54

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

12:51

Напряжение на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро в марте

12:24

Как вырастить цветы там, где ничего не растет: советы экспертов

11:51

Потеплеет до +13 градусов: в Украину уже идет метеорологическая весна

11:06

Орех представляет опасность для дома: на каком расстоянии его можно сажать

11:01

Подозреваемую в совершении теракта во Львове задержали: появились новые детали

11:01

Любовный гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта

10:48

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по УкраинеФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять