В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

В Киеве будут ограничивать поставки электроэнергии / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Главное:

Вводят временные индивидуальные графики отключений в Киеве

Для каждого адреса составлен отдельный график подачи электричества

В Киеве снова вводят временные индивидуальные графики отключения электроэнергии.

О соответствующих изменениях на понедельник, 23 февраля, сообщила компания ДТЭК на своей странице в Facebook.

На этот раз деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

/ ДТЭК

Жителям рекомендуют уточнять информацию об ограничениях на 23 февраля через официальные каналы компании: в Telegram, Viber или на сайте поставщика.

Также сообщается, что в Киевской области в этот день отключения будут происходить по ранее утверждённым очередям.

/ Скриншот

Ситуация с энергоснабжением: комментарий Минэнерго

Энергосистема Украины продолжает работать в напряжённом режиме. На объектах, которые пострадали в результате обстрелов, ремонтные бригады ведут восстановительные работы круглосуточно.

В Министерство энергетики Украины сообщили, что после последней массированной атаки РФ и заседания оперативного штаба по устранению её последствий в Киеве и области энергосеть сохраняет работоспособность. Однако сейчас она функционирует с максимальной нагрузкой.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ввели ограничение горячего водоснабжения жилого фонда города, в связи с работами по восстановлению поставок населению. Ограничение ГВС в Киеве касается только тех домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

