Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

Командование сообщило о ходе операции, в рамках которой вражеские силы будут разгромлены.

Операция ДШВ сейчас в активной фазе

Что сообщили военные:

На Александровском направлении продолжается операция украинских подразделений

Защитники наступают и возвращают территории

Украинские военные восстановили контроль над 300 квадратными километрами территорий

Группировка Десантно-штурмовых войск проводит операцию на Александровском направлении. Об этом сообщило командование ДШВ ВС Украины в Facebook.

Основными задачами, стоящими перед подразделениями группировки, являются срыв планов армии страны-агрессора России по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, разгром группировки войск противника и вытеснение его за пределы административной границы Днепропетровской области.

"Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно проводят наступательные действия", - говорится в сообщении.

Ситуация остается динамичной

Командование отметило, что враг цепляется за каждый метр захваченной территории, используя все имеющиеся ресурсы, как человеческие, так и технические. Но, несмотря на это, украинские военные выполняют поставленные задачи и шаг за шагом освобождают родную землю.

"С началом операции, группировкой ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км, (зачищено от ДРГ противника) над восемью населенными пунктами. Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно", - добавили в ДШВ.

Эксперт предупредил об угрозе продвижения оккупантов

Главред писал, что по словам военного эксперта Сергея Братчука, ВСУ успешно отбросили российских оккупантов на Александровском направлении. Однако враг накапливает ресурсы для весеннего наступления, главной целью которого может стать Павлоград в Днепропетровской области.

В ближайшее время на фронте ожидается существенный рост интенсивности боевых действий. Оккупационная армия активно использует накопленные резервы для подготовки к новому этапу войны.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что с конца января 2026 года украинские военные восстановили контроль над более чем 300 квадратными километрами ранее оккупированных территорий на юге Украины.

Ранее командир полка 1 ОШП им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предупредил украинцев о возможном обострении боевых действий с наступлением весны.

Накануне стало известно, что подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника. Украинские военные продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

