"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы в центре города. В результате теракта пострадали более 20 человек и есть жертва. Ею оказалась 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Как сообщили в патрульной полиции Львовской области, старший лейтенант полиции была родом из Волыни. Впоследствии Виктория вместе с родителями переехала в Херсон.

Девушка выбрала путь служения людям - окончила Львовский государственный университет внутренних дел и поступила на службу в патрульную полицию. Сначала работала в Херсонской области, а с 2023 года - во Львовской.

"Коллеги вспоминают ее как чуткую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый тяжелый день. Никогда не жаловалась, а улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верна Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга", - отметили полицейские.

Виктория только осенью прошлого года вышла замуж. Ее муж также патрульный, с которым они вместе служили и строили свою жизнь.

"Сегодня это будущее оборвано. И за сухими строчками невыразимая боль родителей, любимого, друзей, коллег. Отсутствие ответов на сообщения. Невозвращение домой. Нет слов, которые могли бы это успокоить. Мы помним! Мы не простим. Светлая память Виктории. Соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал ее. Навсегда в строю", - говорится в сообщении.

Что известно о ночном теракте во Львове

Главред писал , что в ночь на воскресенье, 22 февраля, центр Львова всколыхнули два мощных взрыва, которые были слышны в разных районах города. Правоохранители квалифицировали событие как теракт.

На линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20. После прибытия первого экипажа патрульной полиции произошел первый взрыв. Когда на место приехал второй экипаж - раздался второй. По данным прокуратуры Львовской области, в результате взрывов погибла 23-летняя полицейская. Повреждены служебный автомобиль и гражданский транспорт. Количество раненых уточняется.

