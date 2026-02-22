Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

Виталий Кирсанов
22 февраля 2026, 04:00
253
Головоломки - отличный способ прокачать внимание, память и скорость мышления.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особенно популярны задания формата "Найдите отличия", которые проверяют наблюдательность и умение замечать детали.

Как отмечает издание Jagranjosh, подобные визуальные тесты помогают тренировать концентрацию и зрительное восприятие.

Перед вами две картинки со слоном, играющим в воде. На первый взгляд они абсолютно одинаковые, но это лишь иллюзия. На изображениях спрятаны три небольших отличия.

видео дня

Сможете обнаружить их всего за 23 секунды?

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Внимательно изучите обе картинки. Различия могут скрываться где угодно - в цвете, форме, деталях фона или расположении мелких элементов.

Засекайте время и приступайте!

Удалось найти все три отличия? Если да - поздравляем, у вас отличная внимательность и развитое зрительное восприятие.

Если же какие-то детали ускользнули от взгляда - не переживайте. Ниже можно посмотреть правильный ответ и проверить себя.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:45Украина
Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

21:20Война
Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:32Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

Последние новости

06:10

В провале контрнаступления виноват Байден

05:58

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

05:32

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

05:00

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйкамиВидео

04:12

Не стоит перекапывать огород весной: агрономы объяснили опасную ошибку

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
04:00

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

03:00

Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

01:40

Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

00:14

Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

Реклама
21 февраля, суббота
23:38

Не только Овен и Рак: самые несовместимые пары знаков зодиака

22:45

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:18

РФ нацелена продвигаться вглубь: эксперт заявил об угрозе для новых городов

21:31

"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из БеларусиВидео

21:20

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягахВидео

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

Реклама
19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

16:26

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

16:14

"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

16:07

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

15:22

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

15:04

Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардеробВидео

Реклама
14:58

Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признаниемВидео

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Формула урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять