"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

Кристина Трохимчук
21 февраля 2026, 16:14
Елена Зеленская рассказала о внутренних переживаниях.
Елена Зеленская
Елена Зеленская - интервью / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Как начало войны повлияло на Владимира и Елену Зеленских
  • Какая проблема лишила первую леди нормальной жизни

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская дали интервью изданию CNN и немного раскрыли свои внутренние переживания, появившиеся после начала полномасштабной войны. Первая леди рассказала о проблеме, которая лишила ее ощущения нормальной жизни.

По словам Елены, полномасштабная война оставила заметный след не только на внешности президента Украины, но и на его психологическом состоянии. Зеленская призналась, что в сложившейся ситуации невозможно чувствовать себя полностью счастливыми, однако пара старается находить маленькие поводы для радости. Одним из таких событий стало появление в их семье нового щенка.

Елена Зеленская в Италии
Елена Зеленская - личная жизнь / фото: t.me, Елена Зеленская

"Это видно, когда смотришь на него. Но это не так важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне", — поделилась переживаниями первая леди.

Зеленская также призналась, что после начала полномасштабного вторжения столкнулась с острым стрессом, который со временем перерос в постоянное чувство страха. Это до сих пор отравляет ее жизнь, и она старается избавиться от этого состояния или хотя бы не позволять эмоциям брать верх.

Елена Зеленская умеет держаться
Елена Зеленская рассказала о проблеме / фото: t.me, Елена Зеленская

"Потому что иначе это мешает жить нормальной жизнью. Этот страх иногда пытается вырваться наружу… но я не позволяю себе долго на нем фокусироваться", — поделилась Елена Зеленская.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что главной потерей украинского шоу-бизнеса в 2025 году стал уход из жизни легендарного Степана Гиги. В откровенном интервью дети маэстро поделились воспоминаниями о последних мгновениях жизни отца и рассказали, кто из звездных коллег первым позвонил семье.

Также жизнь Светланы Немоляевой оказалось под угрозой — актрису госпитализировали в Москве из-за обострения сердечно-сосудистого заболевания. Годом ранее Немоляева уже проходила через серьезную операцию на сердце.

О персоне: Елена Зеленская

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Владимир Зеленский Елена Зеленская
