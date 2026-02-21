Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

Это произойдет, если поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не будут возобновлены.

Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, vlada.gov.sk, Pixabay

Главное:

Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину из-за остановки транзита нефти

Он заявил, что остановка транзита газа и нефти наносит стране значительный ущерб

По словам Фицо, Зеленский враждебно относится к Словакии и не хочет понимать ее "мирный подход"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не возобновит поставки нефти через нефтепровод Дружба до понедельника, его страна в тот же день прекратит экстренные поставки электроэнергии для стабилизации украинской энергосистемы

Фицо акцентировал внимание на том, что только в январе 2026 года "эти аварийные поставки были необходимы для стабилизации украинской энергосети в два раза больше, чем за весь 2025 год". Об этом он сообщил в субботу, 21 февраля.

Премьер также напомнил, что ранее был прекращен транзит газа в Словакию, что, по его оценке, наносит стране ущерб в размере около 500 миллионов евро ежегодно. Теперь, отметил он, остановка поставок нефти влечет за собой новые потери и логистические проблемы.

"Словакия не может воспринимать словацко-украинские отношения как билет в один конец, выгодный только Украине. Словакия - гордая и суверенная страна, и я - гордый и суверенный словак", - подчеркнул Роберт Фицо.

Он также пояснил, что отказался присоединять Словакию к новому военному займу для Украины на сумму 90 миллиардов евро, считая такое решение правильным с учетом нынешней политики украинского руководства.

Как действия и угрозы Венгрии и Словакии повлияют на Украину - мнение эксперта

Сергей Куюн, директор консалтинговой компании "А-95", в Facebook отметил, что волноваться из-за возможного прекращения поставок электроэнергии из Венгрии и Словакии не стоит. Их доля рынка составляет до 10%, а Украина уже неоднократно обходилась без этих объемов. Последний раз такая ситуация возникала осенью прошлого года, и серьезных последствий это не повлекло, ведь есть возможности для замещения.

Эксперт иронизирует, что премьер Венгрии Виктор Орбан оказался в сложной ситуации: ему пришлось использовать стратегические запасы нефти и искать обходные пути через Хорватию, несмотря на ее заявления о недопустимости российского нефтяного импорта. Куюн отмечает, что венгерское общество должно сделать выводы, ведь вместо сокращения зависимости от российской нефти ее закупки росли.

Он также отметил, что "самое эпическое" — российские союзники Орбана и Фицо сами остановили поток, атаковав нефтеперекачивающую станцию в Бродах в январе, и подытожил, что теперь ожидает "правильного голосования на венгерских выборах в апреле".

Остановка транзита нефти - что известно

Напомним, как писал Главред, 27 января российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области. Впоследствии выяснилось, что беспилотник мог нанести повреждения, которые привели к остановке транзита по нефтепроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления работы нефтепровода "Дружба". В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил возможным прекращением экспорта электроэнергии в Украину.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

О персоне: Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. В четвертый раз занимает пост премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс — социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс — социальная демократия" набрала наибольшее количество голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

