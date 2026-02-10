Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

В Европейском Союзе изучают все возможные варианты преодоления препятствий на пути Украины в блок.

Украина уже в 2027 году может оказаться за столом переговоров ЕС

Евросоюз разрабатывает план по преодолению препятствий на пути к членству Украины

В ЕС планируют три шага, как обойти сопротивление Венгрии в отношении вступления Украины

Европейский Союз разрабатывает план, согласно которому Украина может стать частичным членом блока уже в следующем году. Как пишет Politico, таким образом Брюссель хочет укрепить позиции страны в Европе и отдалить ее от Москвы.

Об этом изданию сообщили десять чиновников и дипломатов. Планом предусмотрено, что Украина получит место за столом переговоров ЕС еще до того, как начнет проводить реформы, необходимые для получения полноценных привилегий членства.

Чиновники ЕС убеждены, что эта идея хороша, поскольку Киев мог бы получить пространство для завершения реформ своих демократических институтов, судебной и политической системы, одновременно уменьшая вероятность того, что он откажется от надежды когда-нибудь присоединиться к блоку.

Но на пути к реализации этого плана ЕС есть несколько препятствий, которые планируют устранить 5 шагами.

Какие 5 шагов планирует ЕС

Первый шаг предусматривает подготовку Украины. ЕС "загружает" заявку Украины на членство еще на ранней стадии. Киев получит неофициальные рекомендации по переговорам о "кластерах" – юридических шагах на пути к членству.

Вторым шагом в ЕС планируют создать формат "членство-лайт", а именно не снизить планку требований, а послать мощный политический сигнал странам, чье вступление задерживается из-за войны или оппозиции таких столиц, как Будапешт.

Третий шаг – дождаться отставки Орбана. Комиссия и столицы ЕС внимательно следят за венгерскими выборами в апреле и одновременно ищут способы обойти вето Орбана. Если Орбан проиграет выборы, его главный конкурент Петер Мадяр может изменить курс. Но если Орбана переизберут, ЕС будет надеяться на следующий шаг.

Он предполагает, что президент США Дональд Трамп может повлиять на позицию Виктора Орбана, поскольку американский лидер заинтересован в заключении мира. А мира без вступления Украины в ЕС, который предусмотрен проектом мирного плана, быть не может.

Пятый шаг в ЕС рассматривают как возможный в случае переизбрания Орбана и неспособности Трампа убедить венгерского политика в необходимости поддержки вступления Украины в ЕС.

Союз может вернуть на стол 7-ю статью договора против Венгрии. Она предусматривает приостановление права члена, включая право голоса при принятии новых стран.

В Кабмине раскрыли дату и главное условие вступления Украины в ЕС

Главред писал, что по словам вице-премьера по вопросам европейской интеграции Тараса Качки, вступление Украины в Европейский Союз запланировано на 2030 год. Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю, который предусматривает завершение переговоров о вступлении до конца 2027 года и собственно вступление в ЕС до 2030 года.

Это означает, что в 2028 году Украина будет, кроме выполнения условий по вступлению в ЕС, также рассматривать международный договор о вступлении в блок. Соответственно, далее он должен быть ратифицирован, и по календарю, вступление в ЕС - в 2030 году.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа, Украина в перспективе станет полноправным членом Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрабатывает несколько вариантов включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Среди опций - предоставление Киеву предварительной защиты, сопровождающей вступление в ЕС.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому Союзу в ближайшее время. По его словам, вариант с вступлением с 1 января 2027 года является "исключенным" и "невозможным".

