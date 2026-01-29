Мерц резко высказался о вступлении Украины в ЕС в 2027 году: детали

Он пояснил, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям.

Мерц сделал важное заявление о вступлении Украины в ЕС до 2027 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис Президента Украины

Главное:

Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Все страны, стремящиеся вступить в ЕС, должны соответствовать Копенгагенским критериям

Канцлер подчеркнул, что Украина имеет четкую европейскую перспективу, хотя это и долгосрочный процесс

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет присоединиться к Европейскому Союзу в ближайшее время.

По его словам, вариант с вступлением с 1 января 2027 года является "исключенным" и "невозможным". Об этом сообщает DPA.

"Присоединение 1 января 2027 года исключено. Это невозможно", - заявил Мерц 28 января после переговоров с коалиционными партнерами в Берлине.

Канцлер подчеркнул, что каждая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям. Обычно этот процесс занимает несколько лет. В то же время Мерц подчеркнул, что Украина нуждается в перспективе, которая проложит путь к вступлению. Однако это долгосрочный процесс.

"Мы можем постепенно сближать Украину с Европейским Союзом. Это всегда возможно, но столь быстрое вступление просто нецелесообразно", - подытожил канцлер ФРГ.

Что нужно Украине для вступления в ЕС - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, для вступления в Европейский Союз Украине необходимо принять от 500 до 700 законов в относительно сжатые сроки.

Если цель - быть готовыми к 2029 году, эти изменения должны быть внедрены к этому времени. Нужно также коммуницировать их с обществом, экспертными средами.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подтвердил, что Украина в перспективе станет полноправным членом ЕС. Об этом он заявил во время дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, Европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в Европейский Союз запланировано на 2030 год. Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

