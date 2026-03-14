Чего нельзя делать на Пасху: советы священников и важные правила

Марина Иваненко
14 марта 2026, 19:10
Чего нельзя делать на Пасху: главные советы священников, традиции праздника, можно ли работать, ссориться и когда лучше посещать кладбище.
Чего нельзя делать на Пасху / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что нельзя делать на Пасху
  • Почему в праздник нельзя работать и ссориться
  • Когда лучше поминать умерших

12 апреля 2026 года христиане будут отмечать Пасху – это один из самых важных и радостных праздников церковного календаря. В Украине в этот день традиционно пекут куличи, красят яйца, освящают пасхальные корзинки, а вся семья собирается за праздничным столом.

Пасха символизирует воскресение Иисуса Христа. Поэтому священнослужители советуют провести ее в покое, радости и молитве. Есть несколько вещей, которых священники советуют избегать в этот праздник, Главред расскажет о них более подробно.

Почему на Пасху нельзя ссориться и обижать других

На Пасху не стоит ругаться, конфликтовать или вспоминать старые обиды. В церковной традиции этот день наполнен миром и доброжелательностью. Стоит избегать негативных эмоций, жалоб, зависти и желания отомстить. Скорее наоборот, если у вас есть возможность – попросите прощения у тех, кого вы могли обидеть, и сами простите тех, кто обидел вас.

Почему священники советуют не переедать и не злоупотреблять алкоголем

Праздничный стол на Пасху обильный, ведь заканчивается Великий пост. Однако священники говорят о том, что даже в праздник важно знать меру.

Обжорство и чрезмерное употребление алкоголя считаются грехом, поскольку отвлекают от духовного смысла праздника. Если говорить об алкоголе, то верующим рекомендуют ограничиться небольшим количеством кагора.

Почему на Пасху важно помогать другим

В христианской традиции Пасха – это время милосердия и добрых дел. Жадность, жестокость или равнодушие в этот день особенно не стоит проявлять.

Лучше помочь тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, поддержать близких и быть щедрым.

Можно ли работать и убираться на Пасху

На Пасху нельзя делать ремонт, убираться, заниматься рукоделием или работой в саду. Этими делами можно заняться в другой день, а праздник посвятить семье, отдыху и совместной молитве.

Можно ли варить холодец из петуха на Пасху

В народе распространено поверье, что на Пасху якобы нельзя варить холодец из петуха. Однако священнослужители объясняют, что такой запрет не имеет ничего общего с церковными правилами.

Священник Алексей Филюк отмечает, что подобное убеждение происходит из древних народных историй, которые передавались из поколения в поколение.

Когда-то и моя бабушка так говорила: петух Понтию Пилату возвестил, что Христос воскрес. А потому петуха на пасхальные праздники нельзя рубить, потому что это большой грех.

Впрочем, по словам священника, это лишь народная байка, не имеющая богословского основания.

Это байка, не имеющая ничего общего с христианством. Не создавайте языческих образов. Ваша Пасха – Иисус Христос. Верьте в Бога. Избавьтесь от суеверий.

Церковь не устанавливает ограничений относительно того, из какого мяса готовить праздничные блюда. Главное в Пасху – духовный смысл праздника, молитва и радость от Воскресения Христа.

О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

