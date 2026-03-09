Поминальные субботы Великого поста 2026 года: что важно сделать

Родительские субботы Великого поста — важная часть церковной традиции.

Во время Великого поста православная церковь устанавливает особые дни молитвы за усопших — родительские субботы. В этот период верующие особенно поминают умерших родных и близких, подают записки в храмах и участвуют в богослужениях.

Когда родительские субботы в Великий пост 2026

Родительская поминальная суббота — это время общей церковной молитвы за всех умерших христиан. В дни Великого поста таких дат три, и ежегодно они меняются в зависимости от Пасхи.

Священник Мирослав в комментарии УНИАН объяснил, когда поминальные субботы Великого поста 2026 года, кого вспоминают в эти дни и какие существуют запреты.

По словам священника, церковный календарь остается неизменным, однако дата Пасхи ежегодно сдвигается, а вместе с ней — и все связанные праздники и поминальные дни.

В 2026 году Великий пост начался 23 февраля и продлится до 5 апреля. В этот период установлены три родительские субботы:

поминальная суббота второй недели Великого поста — 7 марта 2026 года

поминальная родительская суббота третьей недели поста — 14 марта 2026 года

поминальная суббота четвёртой недели поста — 21 марта 2026 года

После этих дат начинается Страстная неделя — особый период духовного сосредоточения перед Пасхой.

Кого поминают в родительские субботы

В эти дни церковь молится не только за конкретных людей, чьи имена подают в записках, но и за всех усопших христиан.

Даже если у умершего нет родственников, которые могут подать записку, он всё равно поминается во время общей молитвы.

Что можно делать в поминальные субботы

Священнослужители советуют посвятить день молитве и памяти усопших.

Верующим рекомендуется:

посетить храм;

помолиться за родных и близких;

поставить свечу;

подать записку с именами умерших;

принести небольшое пожертвование — хлеб, печенье или другие продукты.

Главное — сохранять спокойствие, сосредоточенность и духовный настрой.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Поминальные дни не предназначены для шумных развлечений и бытовой суеты. Священники советуют избегать:

громких застолий и празднований;

конфликтов и ссор;

легкомысленного отношения к дню памяти.

Этот день верующие посвящают молитве, тишине и добрым делам.

