Поминальные субботы Великого поста 2026 года: что важно сделать

Во время Великого поста православная церковь устанавливает особые дни молитвы за усопших — родительские субботы. В этот период верующие особенно поминают умерших родных и близких, подают записки в храмах и участвуют в богослужениях.
Когда родительские субботы в Великий пост 2026
Родительская поминальная суббота — это время общей церковной молитвы за всех умерших христиан. В дни Великого поста таких дат три, и ежегодно они меняются в зависимости от Пасхи.
Священник Мирослав в комментарии УНИАН объяснил, когда поминальные субботы Великого поста 2026 года, кого вспоминают в эти дни и какие существуют запреты.
По словам священника, церковный календарь остается неизменным, однако дата Пасхи ежегодно сдвигается, а вместе с ней — и все связанные праздники и поминальные дни.
В 2026 году Великий пост начался 23 февраля и продлится до 5 апреля. В этот период установлены три родительские субботы:
- поминальная суббота второй недели Великого поста — 7 марта 2026 года
- поминальная родительская суббота третьей недели поста — 14 марта 2026 года
- поминальная суббота четвёртой недели поста — 21 марта 2026 года
После этих дат начинается Страстная неделя — особый период духовного сосредоточения перед Пасхой.
Кого поминают в родительские субботы
В эти дни церковь молится не только за конкретных людей, чьи имена подают в записках, но и за всех усопших христиан.
Даже если у умершего нет родственников, которые могут подать записку, он всё равно поминается во время общей молитвы.
Что можно делать в поминальные субботы
Священнослужители советуют посвятить день молитве и памяти усопших.
Верующим рекомендуется:
- посетить храм;
- помолиться за родных и близких;
- поставить свечу;
- подать записку с именами умерших;
- принести небольшое пожертвование — хлеб, печенье или другие продукты.
Главное — сохранять спокойствие, сосредоточенность и духовный настрой.
Что нельзя делать в родительскую субботу
Поминальные дни не предназначены для шумных развлечений и бытовой суеты. Священники советуют избегать:
- громких застолий и празднований;
- конфликтов и ссор;
- легкомысленного отношения к дню памяти.
Этот день верующие посвящают молитве, тишине и добрым делам.
