Путина "сливают": раскрыт неожиданный сценарий заговора в РФ

Алексей Тесля
8 марта 2026, 22:27
Два информационных повода против Владимира Путина могли быть созданы только административно на самом верху.
Путин, протест
Раскрыт сценарий отстранения Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Важное из заявлений Эйдмана:

  • Путина сливает собственное окружение
  • Идет информационная подготовка к смене курса режима

Российский оппозиционер Игорь Эйдман заявил о сознательной провокации против диктатора РФ Владимира Путина, которая была инициирована верхушкой РФ.

"Этой ночью на официальных российских пропагандистских телеграм-каналах неожиданно выложили черновой вариант записи путинского поздравления женщин с 8 марта, где он выглядит неуверенно и жалко: кашляет, запинается таких совпадений не бывает", - написал он в Facebook.

По мнению эксперта, о том, что Путина сливает собственное окружение, говорит и то, что накануне этого конфуза был обнародован так называемый спонтанный опрос ВЦИОМ, который показал рекордно низкий с начала войны рейтинг Путина - меньше трети.

"Я хорошо знаю, как работает эта организация. Без согласования с начальством из президентской администрации ничто важное в публичное пространство выйти не может. Значит, кто-то на самом верху дал руководству ВЦИОМ указание опубликовать информацию о падении рейтинга Путина и о том, что россиянам надоела война", - пишет он.

Российский социолог убежден, что эти два информационных повода (позорные видео и данные опроса) могли быть созданы только административно на самом верху, "например, кем-то вроде Кириенко - или за большие деньги каких-то олигархов".

"В любом случае похоже, что российская верхушка сливает Путина. С одной стороны, она опозорила его перед населением, показав слабым, старым и больным. С другой - продемонстрировала, что его рейтинг уже далеко не так высок и продолжает падать", - отметил он.

Эйдман не исключает, что складывающиеся сигналы выглядят как информационная подготовка к смене курса режима.

"Большая часть элиты, вероятно, хотела бы принять предложения Трампа по заморозке войны, но Путин, похоже, не собирается останавливаться. К тому же на фоне похищения Мадуро и убийства Хаменеи его положение становится всё более слабым и уязвимым, и это в Кремле прекрасно понимают. Возможно, все эти странные конфузы Путина - только первые признаки подготовки к отстранению его от власти", - добавил он.

Эксперт высказался о возможности внутреннего бунта в России

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал вероятность внутреннего сопротивления в Россия.

По его мнению, теоретически недовольство среди политических и экономических элит может возникнуть. Однако, как отметил эксперт, в последние годы, а особенно в течение последних двух лет, Владимир Путин и его ближайшее окружение систематически и довольно эффективно подавляли любые проявления несогласия.

Как сообщал Главред, ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

