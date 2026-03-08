Укр
Потепление в Житомирской области: синоптики предупредили о резком скачке температуры

Дарья Пшеничник
8 марта 2026, 19:02
В Житомире и по всей области 9 марта ожидается по-настоящему весенний день.
Прогноз погоды в Житомире / Фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Житомире 8 марта
  • Прогноз погоды на понедельник для Житомирской области

видео дня

В Житомире и по области понедельник, 9 марта, начнется со спокойной и предсказуемой погоды. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, небо будет оставаться почти чистым - ожидается лишь небольшая облачность без осадков. Атмосферные условия будут стабильными, а юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с не будет создавать ощутимого дискомфорта.

В то же время ночь на 9 марта в Житомире будет довольно прохладной, с температурой -2...-4°, тогда как по области показатели будут колебаться от +1 до -4°. Впрочем, уже днем ситуация изменится: в городе воздух прогреется до +12…+14°, а в регионе - до +9…+14°. Такой температурный контраст станет еще одним сигналом, что весна уверенно набирает обороты.

Поэтому понедельник обещает быть благоприятным для начала рабочей недели: сухо, светло и по-весеннему тепло.

Когда в Украине наступит настоящая весна - прогноз синоптика

В ближайшие дни в Украине будет царить теплая и солнечная погода во всех областях. Настоящая весна уже вступает в свои права, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погодные условия будет определять антициклон, поэтому осадков до конца недели не ожидается. На всей территории будет малооблачно и сухо. Ночью и утром местами возможен слабый туман, а ветер переменных направлений будет оставаться слабым. Кратковременные заморозки также

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье, 8 марта, погоду на Львовщине будет определять поле повышенного атмосферного давления. День обещает быть солнечным и по-настоящему теплым.

Синоптики говорили, что на выходных Тернопольская область будет находиться в поле высокого давления. Из-за этого сохранится ясная и сухая погода с небольшими отрицательными температурными показателями ночью и дневными максимумами около +10 градусов.

Первые выходные марта в Полтаве и области будут сопровождаться умеренно теплой и сухой погодой. Температура воздуха ночью опустится до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла, но днем заметно повысится - до 4-9 градусов тепла.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии

Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:30Украина
Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

18:31Украина
Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:13Синоптик
