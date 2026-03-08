ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

Вооруженные силы Украины за последний месяц провели ряд важных действий, рассказал президент.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Главное:

ВСУ восстановили контроль над около 400-435 квадратных километров

Целью российского весеннего наступления остается захват Донбасса

Вооруженные силы Украины провели за последний месяц на юге страны ряд важных действий по обороне, в частности был восстановлен контроль над около 400-435 квадратными километрами, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вооруженные силы на юге нашего государства за последний месяц провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. В том числе действия были направлены на то, чтобы сорвать планы Российской Федерации. Мы считаем, что достаточно успешно - восстановили контроль над около 400-435 километров", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Новое наступление РФ

Президент добавил, что главными целями российского весеннего наступления остаются захват Донецкой и Луганской областей.

"В принципе, их (россиян, – ред.) планы не изменились, идет отсрочка из-за того, что они не в состоянии это сделать теми средствами, которые у них на сегодня есть, и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил", - пояснил он.

Также, по словам главы государства, россияне рассматривали еще наступление на юге между Донецкой и Запорожской областями, а также наступление в направлении Днепра.

Зеленский отметил, что направление на юге сложное, там остается напряжение, но все находятся "в большем позитиве", чем это было в конце 2025 года.

Эксперт оценил вероятность нового наступления РФ

Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал возможные действия российских войск в ближайшей перспективе.

По его словам, особое внимание сейчас привлекает активность подразделений 3-й общевойсковой армии РФ. Эксперт отметил, что на восточном направлении эти силы продвигаются довольно быстро, что может свидетельствовать о концентрации ресурсов и возможной подготовке нового удара на этом участке фронта.

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Ранее президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о намерении добиться скорейшего завершения войны.

Накануне стало известно, что заявления инсайдеров свидетельствуют о том, что Кремль планирует продолжение войны как минимум до сентября, но, вероятно, гораздо дольше.

