Ситуация с поддержкой США может резко измениться: названа решающая дата

Переговоры с РФ пока не дают результатов, а существенные изменения в ситуации возможны только после политических сдвигов в США, указал эксперт.

Эксперт оценил заявление Зеленского о сроках завершения войны

Переговоры при посредничестве США не дали результатов

Существенные изменения в позиции США могут начаться не ранее осени 2026 года

Несмотря на осторожный оптимизм украинского руководства относительно возможного приближения завершения войны, реальная ситуация на дипломатическом и военно-политическом уровнях остается значительно более сложной. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Формулировка "в начале конца" предполагает, что мы не знаем, сколько этот процесс продлится. Даже путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Сколько еще идти, я сказать не готов. Возможно, это была метафора", - сказал он, комментируя заявление Зеленского. видео дня

Ступак отметил, что переговоры с россиянами при посредничестве США продолжаются, однако пока не дают никакого результата. По его словам, были надежды, что Дональд Трамп благодаря своей харизме и нестандартному стилю сможет оказывать давление одновременно и на Россию, и на Украину, чтобы подтолкнуть обе стороны к сворачиванию боевых действий, однако пока давление ощущает преимущественно Киев.

Он также упомянул инициативу сенатора Линдси Грэма о введении 500-процентных пошлин, которая уже около года остается без принятия.

По мнению эксперта, существенные изменения возможны не ранее осени 2026 года после выборов в Конгресс США. По мнению эксперта, существенные изменения возможны не ранее осени 2026 года после выборов в Конгресс США. Тогда, предполагает он, в американской политической системе может возрасти влияние проукраинских сил, что усилит давление на Трампа, будет способствовать введению более жестких санкций против России и увеличению военной помощи Украине.

"Только тогда, возможно, игра изменится. Но до июня не следует ждать каких-либо изменений. Я бы очень хотел, чтобы война закончилась, но пока никаких событий, которые могли бы способствовать завершению войны, нет и не предвидится", - резюмирует он.

Как закончится война - прогноз командующего НГУ

Как писал Главред, российско-украинская война завершится политическим путем, однако прежде всего необходимо остановить дальнейшее продвижение российских войск. Такое мнение высказал командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

Он отметил, что любая война в конечном итоге завершается политическим решением, поэтому важно сохранять сбалансированное взаимодействие между военным и политическим руководством без чрезмерного вмешательства одной стороны в сферу ответственности другой.

Пивненко также подчеркнул, что для прекращения территориальных претензий России, в частности в отношении неоккупированных районов Донецкой области, Силы обороны Украины должны сдержать наступление противника. Ключевую роль в этом, по его словам, играет существенное усиление дронной составляющей на фронте.

"Если мы поднимем на достаточный уровень и он (враг, – ред.) не будет вглубь нашей страны двигаться, то все будет нормально. То есть если активная оборона будет работать и не будет побед никаких у врага, он задумается, нужна ли ему такая война или нет. Важно остановить и стойко стоять. Не надо наступать, не надо ничего придумывать. Просто обеспечить устойчивость обороны и тогда врагу нечего будет объяснять своему народу", – отметил Пивненко.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское руководство все чаще приходит к выводу, что дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США не имеют перспектив. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговорного процесса.

27 февраля в Женеве прошел очередной этап переговоров между украинской и американской делегациями, а также состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей США и Швейцарии. О проведении переговоров сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

В то же время специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф подчеркнул, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией возможно только при наличии надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможной повторную агрессию со стороны Москвы и обеспечат доверие украинского общества.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

