Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Ситуация с поддержкой США может резко измениться: названа решающая дата

Юрий Берендий
2 марта 2026, 03:32
Переговоры с РФ пока не дают результатов, а существенные изменения в ситуации возможны только после политических сдвигов в США, указал эксперт.
Ситуация с поддержкой США может резко измениться: названа решающая дата
Эксперт оценил заявление Зеленского о сроках завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, Офис президента Украины

О чем идет речь в материале:

  • Переговоры при посредничестве США не дали результатов
  • Существенные изменения в позиции США могут начаться не ранее осени 2026 года

Несмотря на осторожный оптимизм украинского руководства относительно возможного приближения завершения войны, реальная ситуация на дипломатическом и военно-политическом уровнях остается значительно более сложной. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Формулировка "в начале конца" предполагает, что мы не знаем, сколько этот процесс продлится. Даже путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Сколько еще идти, я сказать не готов. Возможно, это была метафора", - сказал он, комментируя заявление Зеленского.

видео дня

Ступак отметил, что переговоры с россиянами при посредничестве США продолжаются, однако пока не дают никакого результата. По его словам, были надежды, что Дональд Трамп благодаря своей харизме и нестандартному стилю сможет оказывать давление одновременно и на Россию, и на Украину, чтобы подтолкнуть обе стороны к сворачиванию боевых действий, однако пока давление ощущает преимущественно Киев.

Он также упомянул инициативу сенатора Линдси Грэма о введении 500-процентных пошлин, которая уже около года остается без принятия.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, что задумали Путин и Лукашенко на 2026 год, и где Россия нанесет основной удар:

По мнению эксперта, существенные изменения возможны не ранее осени 2026 года после выборов в Конгресс США. По мнению эксперта, существенные изменения возможны не ранее осени 2026 года после выборов в Конгресс США. Тогда, предполагает он, в американской политической системе может возрасти влияние проукраинских сил, что усилит давление на Трампа, будет способствовать введению более жестких санкций против России и увеличению военной помощи Украине.

"Только тогда, возможно, игра изменится. Но до июня не следует ждать каких-либо изменений. Я бы очень хотел, чтобы война закончилась, но пока никаких событий, которые могли бы способствовать завершению войны, нет и не предвидится", - резюмирует он.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Как закончится война - прогноз командующего НГУ

Как писал Главред, российско-украинская война завершится политическим путем, однако прежде всего необходимо остановить дальнейшее продвижение российских войск. Такое мнение высказал командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

Он отметил, что любая война в конечном итоге завершается политическим решением, поэтому важно сохранять сбалансированное взаимодействие между военным и политическим руководством без чрезмерного вмешательства одной стороны в сферу ответственности другой.

Пивненко также подчеркнул, что для прекращения территориальных претензий России, в частности в отношении неоккупированных районов Донецкой области, Силы обороны Украины должны сдержать наступление противника. Ключевую роль в этом, по его словам, играет существенное усиление дронной составляющей на фронте.

"Если мы поднимем на достаточный уровень и он (враг, – ред.) не будет вглубь нашей страны двигаться, то все будет нормально. То есть если активная оборона будет работать и не будет побед никаких у врага, он задумается, нужна ли ему такая война или нет. Важно остановить и стойко стоять. Не надо наступать, не надо ничего придумывать. Просто обеспечить устойчивость обороны и тогда врагу нечего будет объяснять своему народу", – отметил Пивненко.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское руководство все чаще приходит к выводу, что дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США не имеют перспектив. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговорного процесса.

27 февраля в Женеве прошел очередной этап переговоров между украинской и американской делегациями, а также состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей США и Швейцарии. О проведении переговоров сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

В то же время специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф подчеркнул, что заключение мирного соглашения между Украиной и Россией возможно только при наличии надежных гарантий безопасности, которые сделают невозможной повторную агрессию со стороны Москвы и обеспечат доверие украинского общества.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США мирное урегулирование мирные переговоры Иван Ступак Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

02:18Фронт
"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

00:55Мир
Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

Весна начнется с большого успеха: три знака зодиака сорвут главный куш

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Гороскоп на сегодня 2 марта: Ракам - потеря, Стрельцам - гармония

Последние новости

03:32

Ситуация с поддержкой США может резко измениться: названа решающая дата

03:07

Взрослые сыновья звездной матери: как выглядят дети Бритни Спирс

02:35

"Прощаюсь и благодарю": Лилия Ребрик поставила важную точку

02:33

Сенсация из космоса: гигантская звезда неожиданно изменила цвет и температуру

02:18

Февраль изменил фронт: сколько территорий оккупировала РФ — анализ DeepState

Реформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцевРеформа мобилизации, повышение пенсий и цен: изменения с 1 марта для украинцев
01:31

58-летний всемирно известный диджей стал папой в четвертый раз

00:55

"Все идет по плану": Трамп сделал заявление о сроках операции в Иране

00:48

Анна Седокова загремела в больницу - детали

00:00

Тюльпаны остаются яркими значительно дольше: простые лайфхаки к 8 мартаВидео

Реклама
01 марта, воскресенье
23:52

Крепкие гены: екс-жена Виталия Кличко показала их общую дочь

23:49

В Киеве и области отключат свет 2 марта: что известно о графиках

22:25

РФ "кинула" Иран и отказала в помощи: эксперт раскрыл подлую позицию Кремля

22:08

Голова на 360° и "вечные" зубы: факты о кроликах, которых не говорят

22:04

Света станет значительно больше – новые графики для Днепра и области на 2 мартаФото

22:03

Цены упали в 2-3 раза: в Украине резко подешевели популярные продукты

21:48

Гороскоп Таро на март 2026: Козерогам - поездка, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

21:42

Трамп не собирается менять режим в Иране, он хочет другого - Сергей Бережноймнение

21:27

Разведка узнала планы РФ: Зеленский предупредил о новом ударе и назвал цели

21:23

"Разведенная" Pink остро отреагировала на разрыв с мужем

21:10

Российская пропаганда обостряет тон: для чего Кремль запускает новые "страшилки"

Реклама
20:58

Опасные метеоявлении надвигаются на Львовскую область: объявлено предупреждение

20:38

РФ выбрала новые цели для наступления: в ОП раскрыли, какие города под угрозой

20:28

Андрусив: Почему удары по Ирану станут "стратегической смертью" для армии РФмнение

20:16

Контракты с четкими сроками службы появятся для всех: в ОП анонсировали изменения

20:10

Мартовский старт для чеснока: два обязательных действия для крупных головокВидео

20:04

Шкаф трещит, а надеть нечего — что большинство женщин делает не так

19:47

Морской бой: Трамп заявил о массовом уничтожении кораблей в атаке на Иран

19:34

Коронная хитрость опытных кулинаров: одна мелочь превращает яичницу в шедеврВидео

19:24

Весна стартует с характером: какая будет погода в Днепре в первую неделю марта

18:51

От плена до "подрыва" Рады: куда исчезла Надежда Савченко и как она выглядит сейчасВидео

18:45

Путин нашел в событиях в Иране новый козырь для войны в Украине - Politico

18:30

Старше на 20 лет: молодая невеста Довженко призналась, как закрутила роман с актером

18:29

"Наступил этот день": Пугачева вышла на связь с обращением

18:29

Планы наступления РФ сорваны: ВСУ прорвали оборону на важном направлении, деталиВидео

18:27

Угроза нового прорыв РФ: раскрыт сценарий и названо неожиданное направлениеВидео

18:06

Зефир за 10 минут: Евгений Клопотенко раскрыл главный секрет

17:59

"Кто с мечом придет, от меча и погибнет": как звучит украинская версия выраженияВидео

17:34

РФ готовит окружение и обходит с флангов: в ДШВ назвали "горячую" точку фронта

17:29

В Иране заявили о ракетном ударе по авианосцу США - что известно

17:27

В Динамо назревают большие перемены: Суркис объяснил отсутствие Ярмоленко в старте

Реклама
17:01

"Лукашенко очень бы этого не хотел": эксперт назвал главный страх лидера Беларуси

16:42

"Впервые за много лет": на фронте произошел стратегический перелом, что известно

16:27

Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФВидео

16:14

Двое людей связали себя веревкой на год: зачем они это сделали

16:09

Аномальное тепло летит в Украину: где и когда потеплеет до +15

16:09

"Двойная игра идет": Ани Лорак рассказала о неверности мужа

16:03

Зачем в древности наклоняли зеркала в домах и вешали их под потолком

15:54

На Житомирскую область мчится потепление: когда прогреет до +9 градусов

15:49

Что скрывает корм для кошек – секреты, о которых молчат производителиВидео

14:53

"Немного посвежеет": синоптик сообщила, где в Украине 2 марта будет теплее всего

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять