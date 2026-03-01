Опасные метеоявлении надвигаются на Львовскую область: объявлено предупреждение

Начало рабочей недели на Львовщине будет непростым для автомобилистов.

https://glavred.info/synoptic/opasnye-meteoyavlenii-nadvigayutsya-na-lvovskuyu-oblast-obyavleno-preduprezhdenie-10745153.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 2 марта / Фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода во Львовской области 2 марта

Предполагаются ли осадки в области

Какой будет температура воздуха

В понедельник, 2 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. Ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают, что начало рабочей недели принесет небольшие осадки только в ночное время, а днем жители области смогут насладиться весенним теплом. Температура воздуха в области ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, а днем воздух прогреется до 6-11° тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

видео дня

Ночью и утром ожидается туман с видимостью 200-500 м, а на дорогах сохранится гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый). Жителей призывают быть осторожными и соблюдать дистанцию во время движения.

Погода во Львове

Во Львове ночью и утром возможен небольшой дождь, однако днем существенных осадков не предвидится. Ночная температура будет колебаться в пределах 0-2° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 7-9° тепла. Город также накроет густой туман, а на дорогах будет скользко.

Погода в Украине 2 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Какая будет погода в Украине в течение недели

Погода в Украине в первую неделю марта будет устойчивой и преимущественно сухой. В ближайшие дни погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и антициклональная деятельность, сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, осадки будут редкими, температура в большинстве регионов выше климатической нормы. Прохладнее останется на северо-востоке и в Карпатах.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Днепре март начнется нестабильной погодой. После теплого начала недели ожидается похолодание и возвращение ветра, а также возможны снежные осадки.

Также 2 марта в Житомире и области ожидается почти весенняя погода. Температура ночью составит +1...-2°, а днем +4...+9°.

Кроме этого, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине будет хорошей, без существенных осадков. Небольшой дождь возможен только на западе и в Винницкой области.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред