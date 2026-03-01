Укр
"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Кристина Трохимчук
1 марта 2026, 12:29
Ани Лорак уехала из Украины в 2014 году.
Тина Кароль и Ани Лорак
Тина Кароль и Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль, Ани Лорак

Вы узнаете:

  • Ани Лорак рассказала, почему сбежала в РФ
  • Как на решение певицы повлияла Тина Кароль

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-агрессора, решила рассказать о том, что сподвигло ее окончательно перебраться в РФ. Артистка в интервью российскому YouTube-каналу обвинила свою давнюю конкурентку Тину Кароль в "выдавливании" ее из украинского шоу-бизнеса.

Лорак считает, что ее ошеломительный успех в РФ вызвал зависть у некоторых украинских коллег. Певица начала активно гастролировать в России после выступления на Евровидении в 2008 году.

видео дня

"Это все совпало после Евровидения. В 2008-2010 пошел мой пик гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который обрушился на меня, конечно вызывал неприятные чувства у людей... И пусть история рассудит, потом оно все всплывет однажды и мы узнаем всю правду", — высказалась исполнительница.

Новый образ Ани Лорак
Ани Лорак про бегство в РФ / фото: threads.com, Ани Лорак

Ани Лорак намекнула, что ей предоставили выбор — оставаться в Украине или продолжать карьеру в РФ. Певица сразу расставила приоритеты — ей было важно "развитие", которое она видела именно в стране-агрессоре.

"Я завоевала все, что возможно в этой стране. Надо двигаться дальше, развиваться. И тогда тебе просто говорят: либо ты должен остаться, либо мы тебя перекрываем", — рассказала Лорак.

Звезда также ответила на домыслы о том, что главным лоббистом устранения Лорак из украинского шоу-бизнеса после начала войны стала ее коллега Тина Кароль. На цитату Олега Боднарчука о том, что именно главная конкурентка приложила усилия, чтобы не пустить ее назад в Украину, певица ответила утвердительно.

Тіна Кароль
Тина Кароль - отношения с Ани Лорак / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Эта его мысль, наверное, не беспочвенная, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе ощутила, к кому мне пойти разбираться? Я это ощущала на себе... Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать", — пожаловалась Ани Лорак.

Ранее Главред сообщал, что вчера, 28 февраля, в Дубае и Абу-Даби начали греметь взрывы. В эпицентре событий в регионе оказались украинские звезды, которые приехали на отдых. О своей реакции на события рассказали Светлана Лобода и другие известные люди.

Также украинская ведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила маму с днем рождения и показала редкие снимки с именинницей. Поклонники остались в восторге от красоты мамы ведущей и заметили, что Екатерина гармонично соединила в себе черты обоих родителей.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тина Кароль Ани Лорак новости шоу бизнеса
