"Все всплывет": предательница Ани Лорак обвинила Тину Кароль

Ани Лорак уехала из Украины в 2014 году.

Ани Лорак рассказала, почему сбежала в РФ

Как на решение певицы повлияла Тина Кароль

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-агрессора, решила рассказать о том, что сподвигло ее окончательно перебраться в РФ. Артистка в интервью российскому YouTube-каналу обвинила свою давнюю конкурентку Тину Кароль в "выдавливании" ее из украинского шоу-бизнеса.

Лорак считает, что ее ошеломительный успех в РФ вызвал зависть у некоторых украинских коллег. Певица начала активно гастролировать в России после выступления на Евровидении в 2008 году.

"Это все совпало после Евровидения. В 2008-2010 пошел мой пик гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который обрушился на меня, конечно вызывал неприятные чувства у людей... И пусть история рассудит, потом оно все всплывет однажды и мы узнаем всю правду", — высказалась исполнительница.

Ани Лорак про бегство в РФ / фото: threads.com, Ани Лорак

Ани Лорак намекнула, что ей предоставили выбор — оставаться в Украине или продолжать карьеру в РФ. Певица сразу расставила приоритеты — ей было важно "развитие", которое она видела именно в стране-агрессоре.

"Я завоевала все, что возможно в этой стране. Надо двигаться дальше, развиваться. И тогда тебе просто говорят: либо ты должен остаться, либо мы тебя перекрываем", — рассказала Лорак.

Звезда также ответила на домыслы о том, что главным лоббистом устранения Лорак из украинского шоу-бизнеса после начала войны стала ее коллега Тина Кароль. На цитату Олега Боднарчука о том, что именно главная конкурентка приложила усилия, чтобы не пустить ее назад в Украину, певица ответила утвердительно.

Тина Кароль - отношения с Ани Лорак / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Эта его мысль, наверное, не беспочвенная, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе ощутила, к кому мне пойти разбираться? Я это ощущала на себе... Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать", — пожаловалась Ани Лорак.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

