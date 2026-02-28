Повышение пенсий с марта: украинцам раскрыли главное условие индексации

Индексация коснется всех пенсионеров, кроме тех, кому пенсия назначена в 2025 году и в начале 2026 года.

Украинцам раскрыли механизм повышения пенсий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Украине проведут индексацию пенсий на 12%

Пересчеты будут проведены своевременно и в полном объеме

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий на 12%, перерасчет будет произведен автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

"Индексация коснется всех пенсионеров, кроме тех, кому пенсия назначена в 2025 году и в начале 2026 года. Перерасчет произойдет автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Средства на индексацию предусмотрены", – цитирует министра его пресс-служба в субботу.

Как отмечается, все пересчеты будут проведены своевременно и в полном объеме. Государство обеспечивает проведение индексации даже в условиях военного положения. Финансовый ресурс для этого предусмотрен. Кроме индексации, продолжается работа над комплексной пенсионной реформой.

"На сегодняшний день мы завершаем финальные расчеты. Для нас важно, чтобы новая пенсионная система была финансово устойчивой на десятки лет", — сказал Улютин.

По его словам, готовится комплексный законопроект, который будет охватывать солидарную систему, профессиональные пенсии и добровольную накопительную часть. В планах министерства — завершить подготовку законопроекта, провести общественные обсуждения и передать документ в Верховную Раду уже в этом году.

Повышение пенсий: важное заявление

В Украине рассматривают возможность увеличения минимальной пенсии до 6 тысяч гривен. Такое повышение может затронуть не менее трети пенсионеров, однако его реализация зависит от проведения реформы солидарной пенсионной системы.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин. Сейчас минимальная выплата составляет 3,4 тысячи гривен, и в случае одобрения инициативы базовый размер пенсии почти удвоится согласно планам правительства.

Как сообщал Главред, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы.

Ранее министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин заявил, что в будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно.

Напомним, в будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы. Новая система будет состоять из трех частей: солидарной пенсии, специальной (профессиональной) пенсии и накопительной части.

О персоне: Денис Улютин Денис Валерьевич Улютин (род. 18 апреля 1982) - украинский государственный служащий. С 2025 года - Министр социальной политики, семьи и единства Украины. Ранее, с 2020 по 2025 год, был первым заместителем Министра финансов Украины, пишет Википедия. Начинал свой карьерный путь с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины. С марта 2010 года по апрель 2016 года работал в Аппарате Премьер-министра Украины. С апреля 2016 года по июнь 2018 года был руководителем Патронатной службы Министра финансов Украины. Имеет Благодарность Министерства финансов Украины от 16 июня 2017 года. С апреля 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины. С 2020 по 2025 год занимал должность первого заместителя Министра финансов Украины. 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины в правительстве Юлии Свириденко.

