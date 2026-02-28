Больше не бандиты и "серая зона": как в голливудских фильмах показывают Украину

После полномасштабного вторжения России Голливуд начал иначе изображать Украину: от стереотипов и "серой зоны" до страны, борющейся за демократию.

Украина в американских фильмах / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как Украину изображают в американских фильмах

Что изменилось после 2022 года

На протяжении десятилетий Украина в западном кинематографе появлялась преимущественно как "серая зона": территория ядерных катастроф, бандитов или безликая часть постсоветского пространства. Однако полномасштабное вторжение России в 2022 году стало тектоническим сдвигом не только в геополитике, но и в попкультуре.

Мир начал смотреть на Украину через призму субъектности, героизма и борьбы за демократию. Образ "плохого украинца" стремительно исчезает с экранов — Главред расскажет более подробно.

До 2022 года: стереотипы и игнорирование реальности

Голливуд годами пренебрегал аутентичностью. Чернобыльская зона служила фоном для боевиков и фантастики, а границу между Россией и Украиной часто просто стирали. Украинцев в сериалах изображали либо мафиози, либо карикатурными персонажами, что вызывало справедливое возмущение.

После 24 февраля: переломный момент

Начало полномасштабной войны заставило киноиндустрию пересматривать уже готовые проекты. Показательным стал фильм Гая Ричи "Операция "Фортуна"", где режиссер убрал акцент на "украинских ворах", признав демонизацию Украины неприемлемой.

Украина в современном авторском кино

В фильме Аки Каурисмаки "Опавшие листья" новости об обстрелах Мариуполя звучат как часть европейской реальности. Украина перестает быть экзотическим фоном — она становится общей травмой и точкой сопереживания.

Блокбастеры и символы признания

В "Миссии невыполнимой: Расплата" появляется подводная лодка "Севастополь". В украинском дубляже, согласованном с американской стороной, четко звучит фраза: "Севастополь, Украина". Это важный шаг в массовой культуре.

Сериалы — главный рупор перемен

Сериалы благодаря быстрому производству наиболее оперативно реагируют на войну. "Утреннее шоу" от Apple TV+ посвятило часть сезона осаде Мариуполя и кибератакам России, четко заявив: поддержка Украины — моральный выбор.

Видео о том, как война изменила образ Украины в Голливуде и западном кино, можно посмотреть здесь:

Украинцы как герои, а не жертвы

В триллере "The Agency" украинский актер Александр Рудинский сыграл профессионального оперативника. Его "Слава Украине!" во время боевой сцены — момент, который еще несколько лет назад казался невозможным в западном сериале.

Политические драмы и откровенные формулировки

В сериале "Дипломатка" Украина становится центром дискуссий о НАТО и пределах компромисса с агрессором. Сценаристы прямо говорят то, что часто замалчивается в реальной политике.

Украина как субъект мирового кино

Сегодня Украина — не фон и не проблема, а действующее лицо. От упоминаний об украинских снайперах до участия Александра Усика в крупных кинопроектах — наш образ постепенно становится сильным и достойным.

Вызов будущего

Пока что большинство сюжетов связаны с войной. Следующий этап — научиться рассказывать миру об украинской культуре, музыке и истории за пределами трагедии. Голливуд нас услышал. Теперь очередь — за нами.

Об источнике: "Отряд киноманов" "Отряд киноманов" — это популярный украинский YouTube-проект актера и блогера Виталия Гордиенко, посвященный критическому анализу кинематографа и массовой культуры. Канал стал известен благодаря глубоким видеоэссе, в которых автор деконструирует российскую пропаганду, исследует историю украинского телевидения и популяризирует отечественное кино. Основной фокус проекта направлен на развитие украиноязычного культурного пространства, разоблачение имперских нарративов в медиа и медиапросвещение зрителей через призму киноиндустрии.

