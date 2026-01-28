В GTA и Need For Speed нашли украинскую музыку: что за треки

Украинские исполнители все чаще звучат в самых популярных фильмах и видеоиграх мира. Как фольклор, рэп и электроника из Украины стали инструментом культурной дипломатии.

https://glavred.info/movies/v-gta-i-need-for-speed-nashli-ukrainskuyu-muzyku-chto-za-treki-10735631.html Ссылка скопирована

Украинская музыка в иностранном кино и играх / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какая украинская музыка звучит в иностранных фильмах

Как иностранные игры сопровождаются украинской музыкой

Украинская культура все более уверенно выходит за пределы локального рынка и становится частью глобального медиапространства. Сегодня аутентичные мелодии и современные ритмы украинских исполнителей звучат в самых кассовых фильмах мира и популярных видеоиграх.

Использование украинской музыки в иностранных проектах — это не только вопрос эстетики. Это инструмент культурной дипломатии, который знакомит миллионы людей с уникальным культурным кодом Украины.

видео дня

Интерес мировых продюсеров к украинскому саунду стабильно растет: от сериалов HBO до культовых игровых франшиз. Главред расскажет о самых показательных примерах.

Украинский фольклор в сериале "Чернобыль"

Как рассказывают на канале "Загін Кіноманів", один из самых резонансных сериалов последних лет, посвященный трагедии на ЧАЭС, не мог обойтись без украинского фольклора. Создатели проекта сделали ставку на максимальную аутентичность — и музыка стала ключевым элементом атмосферы.

В сериале звучит украинская народная песня "Троянды". Она придает повествованию глубокую щемящую нотку и подчеркивает трагизм событий. Отказ от стандартных оркестровых решений в пользу аутентичного пения дал западной аудитории возможность почувствовать реальную боль и дух региона, где произошла катастрофа. В этом случае музыка стала голосом истории.

GTA IV и мировое признание украинской поп-музыки

Франшиза Grand Theft Auto известна чрезвычайно тщательным подбором музыки для игровых радиостанций. Попадание в саундтрек GTA означает мгновенное мировое признание.

В легендарной GTA IV на радиостанции Vladivostok FM звучали композиции украинских артистов, в частности Русланы. Ее хит "Дикие танцы" стал одним из символов игрового процесса для миллионов геймеров во всем мире. Этот пример доказал, что украинская поп-музыка способна конкурировать на глобальном рынке и органично вписывается в динамику мировых бестселлеров.

Need for Speed и новая украинская сцена

Серия игр Need for Speed давно задает тренды в мире электронной и альтернативной музыки. В последних частях франшизы разработчики все чаще включают треки украинских исполнителей.

В игре можно услышать таких артистов, как Grebz и Kalush. Их композиции создают идеальную атмосферу ночных гонок и уличного драйва. Это подтверждает, что украинский рэп и электронная сцена звучат современно, актуально и на уровне с ведущими мировыми образцами жанра.

DakhaBrakha и украинская этноэстетика в кино

Кроме прямых музыкальных заимствований, мировое кино все чаще обращается к украинской этноэстетике. Яркий пример — группа DakhaBrakha, которая стала настоящим послом украинского звучания за рубежом.

Их музыку можно услышать в саундтреках к иностранным фильмам и сериалам, в частности в "Фарго". Западных режиссеров привлекает сочетание архаичных инструментов с современными аранжировками, что создает мистический и почти магический эффект.

Видео об украинской музыке, которая попала в иностранные фильмы и игры, можно посмотреть здесь:

Почему мир выбирает украинскую музыку

Популярность украинского саунда в международном медиаконтенте объясняется несколькими факторами:

Аутентичность. Мир устал от стандартизированного звучания и ищет настоящие эмоции.

Мир устал от стандартизированного звучания и ищет настоящие эмоции. Качество продакшна. Украинские артисты и студии создают продукт, не уступающий западным аналогам.

Украинские артисты и студии создают продукт, не уступающий западным аналогам. Культурная глубина. Украинский фольклор имеет мощные исторические корни и сильный энергетический заряд.

Украинская музыка как часть глобальной культуры

Экспансия украинской музыки в мировое кино и видеоигры только набирает обороты. Каждое такое появление — это шаг к тому, чтобы украинский язык и культура воспринимались как современные, актуальные и модные составляющие глобального культурного пространства.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Отряд киноманов" "Отряд киноманов" — популярный украинский YouTube-канал о кино и медиаграмотности, созданный актером Виталием Гордиенко. Автор анализирует мировой и отечественный кинематограф, фокусируясь на деконструкции российских пропагандистских мифов. Проект популяризирует украинскую культуру и помогает зрителям избавиться от чувства неполноценности благодаря глубокой аналитике попкультуры. Канал стал ключевой платформой для борьбы с информационным влиянием агрессора и продвижения качественного украиноязычного контента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред