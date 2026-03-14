Мощные удары ВСУ: взорвана установка Искандер, РЛС С-300 и много живой силы РФ

Сил обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады РФ.

https://glavred.info/ukraine/moshchnye-udary-vsu-vzorvana-ustanovka-iskander-rls-s-300-i-mnogo-zhivoy-sily-rf-10748966.html Ссылка скопирована

Нанесен удар по российскому комплексу С-300

Главное:

Уничтожена пусковая установка ОТРК "Искандер" и РЛС С-300

Поражена радиолокационная станция "Небо-У"

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении пусковой установки ОТРК "Искандер", радиолокационных станций "Небо-У" и С-300, а также командно-наблюдательного пункта противника на временно оккупированной территории Украины.

"В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по району сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника (имеющей на вооружении ОТРК "Искандер") в районе Курортного, а также пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" вблизи Вишневого во временно оккупированном украинском Крыму", — говорится в сообщении Генштаба.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

По информации ведомства, украинские военные нанесли удар по средствам противовоздушной обороны противника. В частности, поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Гвардейского (ВОТ АР Крым) и РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Садового (ВОТ Донецкой обл.).

Также был поражен ряд объектов на ВОТ Украины.

/ Инфографика: Главред

"Также поражен ряд командно-наблюдательных пунктов (КНП) противника. В частности, КНП подразделения БпЛА в районе Углегорска, командно-наблюдательные пункты в районах Графского и Керменчика (ВОТ Донецкой обл.)", — сообщили военные.

Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Удары по сосредоточениям живой силы, артиллерии и логистике РФ

В ночь на 13 марта 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российского агрессора.

В частности, как отмечается, поражен район сосредоточения живой силы противника в районе Новониколаевки (ВОТ Запорожской обл.), а также артиллерийская пушка на огневой позиции вблизи Зеленого (ВОТ Донецкой обл.).

Кроме того, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы противника в районе Шахтерска, а также склада материально-технического обеспечения вблизи Бердянского на ВОТ Донецкой области.

Среди прочего поражены ремонтное подразделение и склад материально-технических средств противника в районе Андреевки (ВОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, дополнительно подтверждено уничтожение пяти единиц техники противника в результате поражения 11 марта склада боеприпасов в районе Широкой Балки (ВОТ Донецкой обл.).

"Системное поражение районов сосредоточения живой силы, артиллерии и объектов военной логистики противника существенно снижает его способности по ведению боевых действий и обеспечению войск", — отмечают в Генштабе.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред